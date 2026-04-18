Film David Harbour stößt zum Cast von ‚John Rambo‘

David Harbour - Thunderbolts - LA Première - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2026, 12:00 Uhr

Der 'Stranger Things'-Star wurde für den neuen Rambo-Film mit Noah Centineo in der Hauptrolle verpflichtet.

David Harbour spielt bei ‚John Rambo‘ mit.

Der 51-jährige Schauspieler – bekannt aus ‚Stranger Things‘ – wird laut ‚Variety‘ im kommenden Prequel die Rolle von Rambos Vorgesetztem Major Trautman übernehmen. Regie führt Jalmari Helander, während Noah Centineo in die Rolle von Rambo schlüpft. Zum weiteren Cast gehören Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White und Tayme Thapthimthong.

Bereits im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Sylvester Stallone als ausführender Produzent an Bord ist. Der Actionstar schrieb an den ersten fünf Rambo-Filmen mit und führte 2008 bei ‚John Rambo‘ Regie. Zwar wird er im Prequel nicht vor der Kamera stehen, bleibt dem Projekt aber eng verbunden. In einem Instagram-Video sagte Stallone: „Wie ihr wisst, war Rambo ein großer Teil meines Lebens und meiner Karriere – aber es gibt noch mehr zu erzählen.“

Der 79-Jährige kündigte an, dass nun die Vorgeschichte der Figur beleuchtet werde. Weiter erklärte er: „Ich werde als Executive Producer an dieser Origin-Story mitwirken. Ich könnte nicht aufgeregter sein.“ In einem Begleittext betonte der Schauspieler, dass Rambo für Widerstandskraft, Überleben und die Narben des Krieges stehe – und dass man nun zu den Anfängen dieser Figur zurückkehre.

Auch das Studio Lionsgate zeigt sich begeistert über Stallones Beteiligung. Adam Fogelson erklärte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, niemand kenne die Figur John Rambo besser als Stallone, und seine Mitwirkung sei ein entscheidender Bestandteil für das Projekt. Das Drehbuch stammt von Rory Haines und Sohrab Noshirvani. Gedreht wird in Bangkok, Thailand.

Inhaltlich folgt der Film Rambos Zeit im Vietnamkrieg bei den Green Berets. Regisseur Jalmari Helander versprach eine „reduzierte, rohe und realistische“ Umsetzung. Für ihn habe der Originalfilm ‚Rambo‘ eine prägende Rolle gespielt. „Als ich elf war, habe ich den Film zum ersten Mal gesehen – und er hat mein Leben verändert“, berichtete Helander in einem Statement.