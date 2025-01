Film David Krumholtz: Rolle in ,Supergirl: Woman of Tomorrow‘

David Krumholtz - March 2022 - premiere of We Own This City at The Times Center - NY - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.01.2025, 11:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast des Films angeschlossen.

David Krumholtz und Emily Beecham haben sich dem Cast von ,Supergirl: Woman of Tomorrow‘ angeschlossen.

Der ,Oppenheimer‘-Star und die ,Hail, Caesar!‘-Darstellerin werden Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge die Rollen von Supergirls Eltern im neuen Craig Gillespie-Film für Warner Bros. Discovery DC Studios übernehmen.

,House of the Dragon‘-Schauspielerin Milly Alcock war zuvor für die Titelrolle des Projekts besetzt worden. Die 24-jährige Darstellerin, die vor allem für ihre Darstellung der Prinzessin Rhaenyra Targaryen in den ersten fünf Folgen der HBO-Prequel-Show ,Game of Thrones‘ bekannt ist, wird in dem kommenden DC-Streifen die Superheldin spielen, nachdem sie mit dem Co-CEO des Studios, James Gunn, Probeaufnahmen machte. Milly hatte sich zuvor gegen ,CODA‘-Star Emilia Jones und Meg Donnelly durchgesetzt, die den Part bereits in den DC-Filmen ,Legion of Superheroes‘ und ,Justice League: Crisis on Infinite Earths Part One‘ spielten. Gunn hatte zuvor angedeutet, dass in dem Film eine „viel härtere“ Version von Supermans Cousine Kara Zor-El zu sehen sein wird. Eve Ridley wird Ruthye darstellen, Matthias Schoenaerts ist in der Rolle des Krem zu sehen und Jason Momoa spielt den außerirdischen Kopfgeldjäger Lobo.