Film David Oyelowo: ‚Role Play‘-Dreharbeiten brachten unerwartete Herausforderungen mit sich

Bang Showbiz | 09.01.2024, 18:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass der Film unerwartete Herausforderungen mit sich brachte.

Während sie bis 2019 in der Rolle als Penny in ‚The Big Bang Theory‘ brillierte, war er unter anderem im Action-Hit ‚Jack Reacher‘ an der Seite von Tom Cruise zu sehen. Im neuen Action-Film ‚Role Play‘ (ab jetzt im Kino) stehen Kaley Cuoco und David Oyelowo erstmals gemeinsam in den Hauptrollen vor der Kamera.

Im Film spielen sie das Ehepaar Emma und David, das ein normales Leben in einer amerikanischen Vorstadt zu führen scheint. Um ihrer Beziehung neben dem stressigen Alltag als Zweifach-Eltern neuen Schwung zu verleihen, verbringen sie ihre freie Zeit mit gelegentlichen Rollenspielen. Ein harmloses Hobby, das ihnen jedoch zum Verhängnis wird! „Normalerweise sieht man in Filmen häufig den Mann in der Heldenrolle, aber hier war es genau andersherum. Kaley war die Starke und ich derjenige, der gerettet werden musste. Das fand ich sehr erfrischend. Und auch Kaley hat es Spaß gemacht, quasi in die männliche Rolle zu schlüpfen”, so Oyelowo im Interview mit ‚Bang‘. Er ergänzte nachdenklich: “Die Rollen waren für uns beide neu. Es gab viel zu entdecken und zu erforschen, aber genau das hat uns als Schauspieler weitergebracht.” Die Zusammenarbeit mit Cuoco brachte jedoch auch unerwartete Herausforderungen mit sich, wie der Darsteller gegenüber ‚Bang‘ zugab. Besonders die Entfernung zu seiner Familie, allen voran Ehefrau Jessica und den zwei gemeinsamen Kindern, setzten dem Schauspieler schwer zu. “Unser Job kann manchmal sehr schwer sein. Wir haben einen Großteil des Films in Berlin gedreht, was weit weg von zuhause ist. Trotzdem versuche ich immer, meine Familie an erste Stelle zu setzen. Meine Frau und ich haben daher eine Zwei-Wochen-Regel aufgestellt. Wir können nie länger als zwei Wochen am Stück voneinander getrennt sein. Das ist natürlich total verrückt, wenn man an einem internationalen Filmset arbeitet”, erzählte David. Oyelowo fügte daher mit ernstem Blick hinzu: “In ein Flugzeug zu steigen, um meine Ehe zu retten, ist etwas, das sich für mich mittlerweile völlig normal und natürlich anfühlt.”