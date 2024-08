Stars David und Victoria Beckham: Neues Kapitel

David Beckham and Victoria Beckham - Beckham - Netflix Documentary - Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 08:00 Uhr

Das Promi-Paar ist in eine neue Lebensphase eingetreten.

David und Victoria Beckham haben das „nächste Kapitel“ in ihrem Leben aufgeschlagen.

Der Ex-Fußballstar und die Modedesignerin sind seit bereits 1999 verheiratet. Doch die Stars sind in eine neue Phase ihrer Beziehung eingetreten, da so viele ihrer Kinder das Haus verlassen haben.

Victoria, die mit David die Kinder Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper (13) hat, erzählt der Zeitschrift ‚Vogue Australia‘: „Wir sind heute Morgen aufgewacht und haben gesagt: ‚Wir sind so stolz auf die Kinder, sie sind so großartige, freundliche, süße, bescheidene, lustige, fleißige junge Erwachsene‘. Es ist sehr schwierig, dieses Gleichgewicht zu finden. Als die Kinder jünger waren, hatte ich damit sehr zu kämpfen. Wir hatten nie sehr viel Personal. Wir haben Kindermädchen und wir haben unsere Eltern, die wunderbar sind. Aber man hat das Gefühl, dass man jonglieren muss.“

Die ehemalige Spice Girls-Sängerin habe „kein großes soziales Leben“ gehabt, als ihre Kinder noch klein waren. „Ehefrau und Mutter zu sein und deine Träume zu erfüllen, was deine Leidenschaften angeht, und was du beruflich gerne tust, war genug. Aber dann werden die Kinder älter und verlassen das Nest und haben ihre eigenen Leidenschaften. Jetzt sind David und ich im nächsten Kapitel angelangt. Sogar Harper, die 13 ist, hat ihre Freundesgruppe. Sie liebt es, ihr eigenes Ding zu machen“, berichtet die Britin. „Wir stehen uns super nahe, aber es fühlt sich definitiv wie das nächste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens an.“

Trotzdem ist die 50-Jährige froh, dass sie ihre Karriere immer mit ihrem Familienleben vereinbaren konnte. „Ich bin sehr dankbar, dass ich bei meiner Karriere keine Kompromisse gemacht habe und immer noch das tun kann, was ich liebe und was mir Spaß macht.“