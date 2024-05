Mit nackter Haut Leben retten? „Dawson’s Creek“-Star James Van Der Beek strippt für Krebsvorsorge

Was haben James Van Der Beek und Jimi Blue Ochsenknecht gemeinsam? Bald eine Stripper-Karriere im TV. (stk/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 23:31 Uhr

Nackte Haut im Kampf gegen den Krebs zeigen? Das tun nach britischen und deutschen Stars bald auch US-Promis wie "Dawson's Creek"-Größe James Van Der Beek.

Keine Sorge: Schlechtes Finanzmanagement ist nicht der Grund dafür, dass der einstige "Dawson's Creek"-Schauspieler James Van Der Beek (47) laut "The Hollywood Reporter" bald in einer US-Show die Hüllen fallen lassen wird. Im Gegenteil, der 47-Jährige und weitere Stars verfolgen mit ihrem Striptease im Rampenlicht ein hehres Ziel: In der Fox-Sendung "The Real Full Monty" – in Anlehnung an den englischen Originaltitel der Stripper-Komödie "Ganz oder gar nicht" von 1997 – soll zur Krebsvorsorge aufgerufen werden.

Video News

Bekanntlich tun sich viele Männer häufig und selbst bei starken Symptomen mit dem Gang zum Arzt schwer. Um sie zur Vorsorge gegen Hoden-, Prostata- und Darmkrebs zu animieren, lassen Van Der Beek und Co. daher die Hosen runter. Das Motto der Show lautet folglich: "Sterbt nicht vor Scham. Lasst euch durchchecken!" Und wenn Promis sich im Fernsehen ausziehen können, dann schafft das auch jeder beim Arzt seines Vertrauens, so die Kernaussage von "The Real Full Monty".

Laut des Berichts treten neben Van Der Beek noch die Schauspieler Anthony Anderson (53, "Black-ish") und Taye Diggs (53, "Empire") sowie NFL-Profi Chris Jones (29), Musiker Tyler Posey (32) und "Dancing with the Stars"-Juror Bruno Toniolo (63) an. Anderson fungiere zudem als ausführender Produzent des Formats und freue sich darauf, "diese furchtlosen Männer dabei anzuführen, alles offenzulegen […] und dazu zu animieren, zur Krebsvorsorge zu gehen".

Auch in Deutschland wurde schon gestrippt

Während "The Real Full Monty" in den USA im kommenden Herbst ausgestrahlt werden soll, wurde in Deutschland sogar schon doppelt gestrippt. Erstmals strahlte VOX im Jahr 2021 "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" aus – auch hierbei handelt es sich um eine Adaption des britischen Originals "The Real Full Monty". In der ersten Staffel traten in der "Men's Night" unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Philipp Boy (36) auf, bei der "Ladies Night" gaben sich etwa Mirja Du Mont (48) und Mimi Fiedler (48) die Ehre.

Eine zweite Staffel, ebenfalls aufgeteilt in je eine Männer- und eine Frauenfolge, erschein 2022. Hierbei nahmen unter anderem Oli Petszokat (45) und Mickie Krause (53) sowie Susan Sideropoulos (43) und Lilly Becker (47) teil.

Ob es auch bei der anstehenden US-Version eine rein weibliche Ausgabe geben wird, geht nicht aus dem Bericht hervor. Wie im britischen Original und der deutschen Adaption werden die Stars nicht nur Strippen, sondern ihre persönlichen Geschichten erzählen und verraten, inwiefern Krebsdiagnosen ihr Leben und das ihrer Liebsten beeinflusst haben.