"Joker" abgelöst „Deadpool & Wolverine“ knacken den nächsten Kino-Rekord

"Deadpool & Wolverine": Ryan Reynolds mit Maske (l.), Hugh Jackman ohne... (dr/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 21:24 Uhr

Mit mittlerweile einem weltweiten Umsatz von 1,086 Milliarden US-Dollar entpuppt sich "Deadpool & Wolverine" immer mehr als riesiger Kassenschlager. Jetzt brach der Superhelden-Film mir Ryan Reynolds und Hugh Jackman erneut einen Rekord.

Der Superhelden-Streifen "Deadpool & Wolverine" entpuppt sich immer mehr als ein riesiger Erfolg an den Kinokassen. Neuester Rekord: Das Marvel-Spektakel mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) in den Hauptrollen ist mittlerweile weltweit der umsatzstärkste Film mit einem sogenannten R-Rating, also einer US-Altersbeschränkung für unter 17-Jährige. In Deutschland ist "Deadpool & Wolverine" hingegen mit einer FSK 16 ausgestattet worden.

Bis Donnerstag spielte der Film weltweit 1,086 Milliarden US-Dollar ein – 518,8 Millionen in den USA, 568,8 Millionen in den restlichen Ländern. Damit überflügelte er eine andere Superhelden-Verfilmung: Im Oktober 2019 übernahm Todd Philips (53) "Joker" mit Joaquin Phoenix (49) den Platz an der Sonne in dieser Wertung. Ryan Reynolds verbreitete die News selbst auf seinem Instagram-Account, in dem er die offizielle Meldung des Branchenmagazins "Deadline" teilte. Am vergangenen Wochenende durchbrach "Deadpool & Wolverine" die Eine-Milliarde-Schallmauer, als 55. Film insgesamt und erst als zweiter mit einem R-Rating – logischerweise nach "Joker".

Ryan Reynolds kann "Deadpool & Wolverine"-Erfolg schwer verarbeiten

Reynolds reagierte bereits nach dem Startwochenende ungläubig auf die starken Besucherzahlen. In einer Instagram-Story sagte er, dass für ihn der riesige Erfolg nur "schwer zu verarbeiten" sei.