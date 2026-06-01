Stars Callum Turner brach bei Hochzeit mit Dua Lipa ‚in Tränen aus‘

Callum Turner and Dua Lipa at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2026, 09:00 Uhr

Die beiden Stars haben sich am Sonntag in London das Jawort gegeben.

Callum Turner soll in Tränen ausgebrochen sein, als er Dua Lipa das Jawort gab.

Der Schauspieler heiratete den Popstar am Sonntag (31. Mai) bei einer intimen Zeremonie in London. Die Hochzeit fand vor den geplanten dreitägigen Feierlichkeiten in Sizilien statt, die in der kommenden Woche mit zahlreichen prominenten Gästen steigen sollen. Nun wurde bekannt, dass bei der Trauung lediglich acht Gäste anwesend waren – darunter Duas Eltern Dukagjin Lipa und Anesa Lipa sowie ihre Geschwister Rina Lipa und Gjin Lipa.

Während der Zeremonie in der Old Marylebone Town Hall soll der Bräutigam große Mühe gehabt haben, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Er hatte Tränen in den Augen und zitterte.“ Berichten zufolge feierte das Paar seine Hochzeit anschließend mit einem kleinen, privaten Abendessen im Kreis seiner Liebsten. „Dua und Callum haben sich in einer Zeremonie mit ihren engsten Familienmitgliedern und Freunden das Jawort gegeben. Gestern Abend gab es ein ruhiges gemeinsames Dinner“, erzählte ein Insider. Die Feier sei „stilvoll und schlicht“ gewesen, was ganz den Wünschen des Paars entsprochen habe.

Für ihren großen Tag trug Dua einen weißen Rockanzug mit breitkrempigem Hut und hielt einen gelben Blumenstrauß in der Hand. Callum entschied sich für einen taillierten, dunkelblauen Zweireiher. Hand in Hand verließen die Frischvermählten das Standesamt. Während sie gemeinsam die Treppe hinuntergingen, wurden sie von ihren Gästen mit Konfetti überschüttet, bevor sie in einem schwarzen Auto davonfuhren. Familienmitglieder scherzten dabei darüber, dass Dua ursprünglich gerne ein klassisches schwarzes Londoner Taxi als Hochzeitsfahrzeug gehabt hätte.

Die Zeremonie dauerte zwischen 30 und 40 Minuten. Nach dem Applaus ihrer engsten Angehörigen stiegen die beiden ins Auto und umarmten sich auf der Rückbank, während sie davonfuhren. Nun wollen Dua und Callum ihre Hochzeit mit einer luxuriösen Feier auf Sizilien zelebrieren. Geplant sind Veranstaltungen in der Villa Igiea sowie in der historischen Villa Valguarnera aus dem 17. Jahrhundert mit Blick auf das Tyrrhenische Meer. Dort werden zahlreiche Größen aus der Musik- und Modewelt erwartet. Zu den prominenten Gästen sollen unter anderem Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, Donatella Versace und Simon Porte Jacquemus gehören.

Vor der Hochzeit soll Dua nach Italien gereist sein, um sich mit Donatella Versace zu treffen und die letzten Details ihres maßgeschneiderten Brautkleids festzulegen. Freunde des Paares gehen davon aus, dass die Sängerin ein individuelles Kleid von Atelier Versace tragen wird – auch aufgrund ihrer langjährigen Freundschaft mit der Designerin.