Film ‚James Bond‘-Chefs bereiten nächste Runde der 007-Castings vor

Daniel Craig as James Bond in the movie - Casino Royale - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 11:00 Uhr

Regisseur Denis Villeneuve und die Produzenten von Amazon MGM Studios beschäftigen sich gerade intensiv mit dem 007-Casting.

Die ‚James Bond‘-Verantwortlichen haben laut Berichten ihre Auswahlliste für die nächste Runde der Castings bereits eingegrenzt.

Regisseur Denis Villeneuve und die Produzenten von Amazon MGM Studios suchen derzeit nach dem nächsten 007, der Daniel Craig ablösen soll. Dabei wird bereits viel über mögliche Kandidaten wie Harris Dickinson, Callum Turner und Jacob Elordi spekuliert. Laut ‚Deadline‘ haben Villeneuve sowie die Produzenten Amy Pascal und David Heyman begonnen, Talente darüber zu informieren, ob sie es in die nächste Runde der Castings im Sommer geschafft haben.

Ein Insider sagte der Website, dass die nächsten Castings voraussichtlich im August stattfinden werden und dass der Regisseur bereits selbst direkt mit Schauspielern telefoniere. Bestätigte Namen gibt es bisher nicht. Einige Insider behaupten, dass zwischen fünf und sieben Schauspieler in diesem Sommer vorsprechen werden, andere sprechen von einer zweistelligen Zahl. Es heißt, dass es in den vergangenen Wochen bereits allgemeine Treffen mit Schauspielern gab. Diese sollen vor allem dazu gedient haben, weniger bekannte Namen zu prüfen, die eventuell zusätzlich in die engere Auswahl aufgenommen werden könnten. Diese ersten Casting-Runden laufen derzeit aus, während das Trio nun beginnt, die ausgewählten Kandidaten für die nächste Phase zu kontaktieren.

Amazon MGM Studios bestätigte bereits im vergangenen Monat, dass die Suche nach dem neuen Bond offiziell gestartet ist. In einer Stellungnahme hieß es: „Die Suche nach dem nächsten James Bond läuft. Auch wenn wir während des Castings keine Details kommentieren werden, freuen wir uns darauf, den 007-Fans zu gegebener Zeit weitere Neuigkeiten mitzuteilen.“ Laut ‚Variety‘ haben die Verantwortlichen von Amazon MGM zudem die prominente Casting-Agentin Nina Gold engagiert, die bereits an Projekten wie ‚Star Wars‘, ‚Les Misérables‘ und ‚Der Marsianer‘ beteiligt war.

Alle Beteiligten halten sich weiterhin bedeckt, wer die Nachfolge von Daniel Craig antreten könnte, dessen letzter Auftritt in ‚Keine Zeit zu sterben‘ (2021) den Tod des Geheimagenten zeigte. Callum Turner gehört zu den häufig genannten Namen, doch der britische Schauspieler äußerte sich kürzlich im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ zurückhaltend. „Ich weiß genauso viel wie ihr – wirklich, ich weiß genauso viel wie ihr“, betonte er.