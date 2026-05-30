Stars Wann heiraten Dua Lipa und Callum Turner?

Callum Turner and Dua Lipa at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2026, 10:33 Uhr

Berichten zufolge wollen Dua Lipa und Callum Turner bereits nächste Woche den Bund der Ehe schließen.

Die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler gaben ihre Verlobung im vergangenen Jahr bekannt. Ursprünglich planten sie eine intime Hochzeit, doch inzwischen soll daraus ein luxuriöses dreitägiges Fest in Italien geworden sein. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Der ursprüngliche Plan war eine kleine, intime Hochzeit, aber inzwischen wird es eine riesige, luxuriöse Feier über drei Tage hinweg.“ Weiter hieß es: „Für die mehrtägige Veranstaltung wurden mehrere große Veranstaltungsorte gemietet. Die genauen Details werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, da Fans unbedingt einen Blick auf das Paar erhaschen möchten.“

Dem Bericht zufolge trainieren Dua und Callum derzeit täglich im exklusiven Londoner Club 180 House, um sich auf ihren großen Tag vorzubereiten. Außerdem soll Dua Freunden erzählt haben, dass sie es kaum erwarten könne, zum Altar zu schreiten. Zu den geladenen Gästen gehören angeblich die Musikerinnen Charli XCX und Tove Lo. Zudem wird spekuliert, dass Elton John auftreten könnte. Mit ihm veröffentlichte Dua 2021 den Hit ‚Cold Heart‘. Offiziell bestätigte das Paar seine Verlobung im vergangenen Jahr gegenüber der Zeitschrift ‚British Vogue‘, nachdem bereits zahlreiche Gerüchte über ihren Beziehungsstatus kursierten. Damals sagte Dua: „Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend.“ Sie ergänzte: „Die Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein gemeinsames Leben aufzubauen und für immer beste Freunde zu sein – das ist ein wirklich besonderes Gefühl.“

Später verriet Dua, dass sie sich seit der Verlobung „glücklicher denn je“ fühle. Im Gespräch mit ‚Harper’s BAZAAR‘ sagte sie: „Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes und unglaublich Inspirierendes.“ Weiter erklärte sie: „Man verliebt sich immer wieder aufs Neue und auf die schönstmögliche Weise. Diese Verletzlichkeit ist beängstigend, aber ich fühle mich sehr glücklich, sie erleben zu dürfen.“ Sie habe lange Zeit ihr Herz geschützt, lasse diese Vorsicht inzwischen aber los: „Wenn ich verletzt werden soll, dann wird das eben passieren. Ich muss die Liebe einfach zulassen.“