Rockdinosaurier auf Erfolgskurs Deep Purple: „Nummer 1 Award“ für zehntes Nummer-Eins-Album

Die Hardrock-Veteranen von Deep Purple mit ihrem brandneuen "Nummer 1 Award" (tj/spot)

SpotOn News | 01.08.2024, 15:44 Uhr

Mit ihrem neuen Album "=1" stürmte die britische Rockband Deep Purple zum zehnten Mal in ihrer Geschichte auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Für ihren Erfolg wurden die Musiker nun mit dem "Nummer 1 Award" ausgezeichnet.

Am 19. Juli 2024 veröffentlichte die 1968 gegründete Rockband Deep Purple mit "=1" ihr mittlerweile 23. Studioalbum. Mit dem neuen Werk gelang den Musikern zum nunmehr zehnten Mal in ihrer Bandkarriere und zum vierten Mal in Folge der Sprung an die Spitze der deutschen Albumcharts. Für diesen rekordverdächtigen Erfolg wurde ihnen nun von den Offiziellen Deutschen Charts der "Nummer 1 Award" verliehen.

In einem Instagram-Post der offiziellen Chart-Ermittler sind die stolzen Musiker mit der Auszeichnung in den Händen ihres neuen Gitarristen Simon McBride (45) zu sehen, der 2022 den langjährigen Deep-Purple-Gitarristen Steve Morse (70) ersetzte. Dieser verließ die Band aus persönlichen Gründen, um seiner krebskranken Frau beizustehen.

Deep Purple konnte sich erstmals im Jahr 1970 mit dem Album "In Rock" auf Platz eins der deutschen Charts platzieren, was ihnen in den 70er Jahren noch drei weitere Male gelingen sollte. Ein weiterer Nummer-eins-Albumhit gelang ihnen in den 80er Jahren, alle weiteren folgten dann erst nach der Jahrtausendwende.