12.01.2025

Die Sängerin hat 2022 eine große musikalische Veränderung gewagt - ihre Gitarristin findet es bewundernswert.

Demi Lovato ist „im Herzen ein Metalhead“.

Die 32-jährige Sängerin begann ihre Karriere als Kinderstar in der Serie ‚Barney und seine Freunde‘, bevor sie durch den Disney Channel berühmt wurde. Mit ihrem 2022 erschienenen Album ‚Holy Fvck‘ hat die ‚Camp Rock‘-Darstellerin allerdings einen rockigen Sound angenommen.

Bei der Platte wurde sie von Gitarristin Nina Strauss unterstützt, die eine Pause in Alice Coopers Band einlegte, um mit dem ehemaligen Disney-Star auf Tournee zu gehen. Im Interview mit dem Magazin ‚Metal Hammer‘ verrät die Musikerin, wie sie die Zusammenarbeit mit Demi empfand.

„Es war nicht so eine große Umstellung, wie ich dachte. Demi hat ein wirklich cooles Rockalbum gemacht, also haben sie eine Rockband engagiert, um eine Rockshow zu machen“, erzählt sie. „Demi ist im Herzen ein Metalhead. Wenn ich an ihrer Garderobe vorbeiging, hörte sie Megadeath. Sie hat mich auf diese großartige Deathcore-Band namens Bodysnatcher aufmerksam gemacht. Sie ist das einzig Wahre.“

Die 38-Jährige findet es beeindruckend, dass Demis Fans das Rock-Album mit offenen Armen angenommen haben. „Ihre Fans sind so überzeugt, dass sie ihr folgen, egal was sie tut. Die Sache mit der Rock- und Metalwelt – die ich liebe und die meine Heimat ist – ist, dass sie ein Haufen weinerlicher, jammernder Babys ist“, kritisiert Nina. „Wenn eine Band auch nur ein bisschen von dem abweicht, was sie bisher gemacht hat, schreit die Fangemeinde darüber: ‚Alles, was sie jetzt machen, ist schrecklich!‘ Metallica sind die größte Band der Welt und die Leute schimpfen immer noch über ihre neuen Sachen.“

Die Gitarristin vermutet, dass diese Einstellung dem „verrückten“ Wunsch entspringt, „unsere Szene zu schützen“, indem man Leute davon abhält, in das Genre einzudringen.