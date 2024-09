Stars Demi Lovato: Sie will junge Schauspieler schützen

Bang Showbiz | 06.09.2024, 08:00 Uhr

Demi Lovato will, dass Schutzmaßnahmen für Kinderstars eingeführt werden.

Die 32-jährige Sängerin wurde schon als Kind berühmt, als sie in der TV-Serie ‚Barney and Friends‘ auftrat. Auf Grund ihrer eigenen Erfahrung findet Demi heute, dass aufstrebende Stars mehr Hilfe und Unterstützung erhalten sollten. Dafür will sie sich einsetzen.

In einem Trailer für einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel ‚Child Star‘ sagt Demi: „Jeder wollte es in jungen Jahren in der Branche schaffen.“ Die ‚Cool for the Summer‘-Hitmacherin gab deshalb auch zu, dass sie sich ernsthafte Sorgen um das Wohlergehen junger Stars mache. Demi, die zuvor mit Alkoholismus und Drogensucht zu kämpfen hatte, sagte: „Es macht mir einfach Angst zu hören, dass diese Kinder zig Millionen Dollar verdienen. Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden.“

Demi behauptete zuvor, dass die Welt in eine „neue Ära des Kinderstardaseins“ eingetreten sei. Die Popsängerin hat bei der Dokumentation ‚Child Star‘ Regie geführt und ist entschlossen, einen Einblick in das Thema zu geben. Gegenüber ‚People‘ sagte sie: „Ich möchte, dass dies einen Einblick gibt, wie es ist, ein Kinderdarsteller zu werden, sei es durch Schauspielerei oder durch Musik, aber in der Unterhaltungsindustrie, weil meine Eltern das nicht verstanden haben, bevor ich ein Kinderstar war.“ Demi glaubt, dass ihre eigenen Eltern vor allem den Druck des Kinderstardaseins nie wirklich verstanden haben. Sie räumte jedoch auch ein, dass die sozialen Medien die Landschaft für junge Stars verändert haben. Die Sängerin, die 2018 eine fast tödliche Überdosis Drogen nahm, sagte: „Es ist auch wichtig, weil wir uns jetzt im digitalen Zeitalter mit TikTok, YouTube und sozialen Medien befinden, in dem Kinder für das Auspacken von Spielzeug berühmt werden, und es ist eine neue Ära des Kinderstardaseins.“