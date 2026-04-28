Stars Demi Lovatos Ehe mit Jutes ist voller ‚Lachen und Freude‘

Demi Lovato and Jutes (AKA Jordan Lutes) - April 2023 - Celebrity Ski & Smile Challenge -Utah -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 14:30 Uhr

Demi Lovatos Ehe mit Jutes ist voller „Lachen“, und die Beziehung bringt ihr „so viel Freude“.

Die 33-jährige ‚Skyscraper‘-Interpretin hat über ihr erstes Ehejahr gesprochen, während sie sich darauf vorbereitet, im Mai ihren ersten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann zu feiern. Sie verriet, dass sie fast ein Jahr nach der Hochzeit „glücklicher denn je“ sei.

Demi sagte dem Magazin ‚Heat‘: „Ich habe so viel Spaß. Wir lachen pausenlos. Also, wir bleiben lange wach und weinen Tränen, weil wir so sehr lachen, und wir haben einfach so viel Spaß zusammen.“ Besonders genießt sie die Tatsache, dass sich ihre Beziehung so leicht und unbeschwert anfühle. „Ich würde nicht sagen, dass es sich wie Arbeit anfühlt. Es fühlt sich einfach wie eine wirklich liebevolle, unterstützende Partnerschaft an, die mir so viel Freude bringt … Ich könnte nicht glücklicher sein.“

Demi blickte auch auf ihren großen Tag der Hochzeit zurück – der am Meer in Santa Barbara, Kalifornien, stattfand – und gab zu, dass sie wegen der gesamten Planung „so gestresst“ war, am Ende aber alles perfekt lief. Sie fügte hinzu: „Es war der beste Tag meines Lebens. Es war viel Planung und viel Arbeit, aber wir hatten eine unglaubliche Hochzeit. […] Es war wirklich überhaupt nicht so stressig, wie ich dachte. Es war eigentlich ziemlich perfekt.“

Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Paar seinen ersten Hochzeitstag getrennt auf Tour verbringen wird, da beide beruflich unterwegs sind. Demi startete Anfang dieses Monats ihre Konzerttermine in den USA, während ‚Sleepyhead‘-Sänger Jutes im kommenden Monat in Europa spielt, bevor er im August nach Nordamerika geht. Im Gespräch mit ‚E! News‘ sagte Jutes, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt: „Es ist eine dieser Sachen, bei denen wir traurig werden, wenn wir darüber reden. Also sagen wir: ‚Wir denken noch nicht daran.‘ Es wird hart, da führt kein Weg daran vorbei.“

Jutes betonte weiter, dass er darauf achten wolle, dass sich ein solcher Terminkonflikt nicht wiederholt. Er gab zu, dass es „wirklich mies“ sei, und fügte hinzu: „Wir werden einfach so tun als ob. Sobald die Tour vorbei ist und wir zusammen sind, werden wir feiern, und das wird großartig.“