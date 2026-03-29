Musik Demi Lovato fühlt sich vor Tourstart ‚überfordert und nervös‘

Demi Lovato - AVALON - LA - Jan - 2026 - Infinite Icon premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.03.2026, 20:56 Uhr

Demi Lovato fühlt sich vor dem Start ihrer ‚It’s Not That Deep‘-Tour „ein bisschen überfordert und nervös“.

Die 33-jährige Sängerin freut sich jedoch darauf, ihre Fans bei der 18 Termine umfassenden Nordamerika-Tour zu sehen, die am 13. April im Kia Centre in Orlando, Florida, beginnt. Bei einer Veranstaltung zu ihrem Kochbuch ‚One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food‘ sprach sie am 17. März in New York über ihre widersprüchlichen Gefühle vor den anstehenden Konzerten.

„Es ist wirklich großartig, gerade in dieser Phase meines Lebens zu sein“, sagte sie, und fügte hinzu, dass es sehr feierlich und spaßig werde und dass diese Gefühle auch die Essenz des Albums seien. „Ein Spiegel meiner aktuellen Lebenssituation, in der ich glücklicher bin als je zuvor. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und ein bisschen überfordert, ein bisschen nervös – aber ich freue mich riesig und kann es kaum erwarten, alle auf der Tour zu sehen.“

Demi kündigte außerdem an, neben bekannten Hits auch neue Songs zu spielen. Sie sagte: „Ich kann es kaum erwarten, Musik aus ‚It’s Not That Deep‘ zu spielen, aber auch Songs, die ihr alle schon kennt. Und es besteht die Möglichkeit, dass ich sogar noch neuere Musik spiele.“ Besonders freue sie sich darauf, den Song ‚Sorry to Myself‘ zu performen, da er mit den Themen ihres Kochbuchs zusammenhänge, das sie im Zuge ihrer Genesung von einer Essstörung geschrieben hat. Sie erklärte: „Ich habe so viel durchgemacht und mir selbst lange Zeit sehr geschadet, und dafür tut es mir leid. Aber es geht darum, die Kontrolle zurückzugewinnen und die eigene Geschichte neu zu schreiben.“

Demi hatte zuvor einige Tourtermine gestrichen, weil sie befürchtete, sich „übernommen“ zu haben. Bereits 2024 hatte sie gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ gesagt, dass sie möglicherweise nie wieder auf Tour gehen wolle, da dies körperlich und mental sehr belastend sei. Zuletzt betonte sie jedoch, dass die Reaktionen ihrer Fans all die Anstrengungen lohnenswert machen. Sie sagte gegenüber ‚People‘: „Viele verstehen nicht, wie anstrengend das für Körper und Geist sein kann – deshalb habe ich das damals gesagt. Aber die Belohnung, vor den Fans zu spielen und ihre Reaktionen zu sehen … wenn jemand mit Tränen in den Augen lächelt, weil er so glücklich ist, da zu sein – dafür gibt es keine Worte.“ Das mache sie sprachlos und unglaublich dankbar. „So anstrengend Touren auch ist – es macht so viel Spaß, und darauf freue ich mich am meisten: die Verbindung zu meinen Fans.“