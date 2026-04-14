Stars Selena Gomez lobt Demi Lovato nach ‚einer der besten Shows‘ überschwänglich

Demi Lovato ONE USE - from Selena Gomez Insta April 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 14:00 Uhr

Selena Gomez lobt Demi Lovato nach 'einer der besten Shows' überschwänglich.

Selena Gomez war zu Tränen gerührt, nachdem sie vom neuesten Konzert von Demi Lovato „umgehauen“ wurde.

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin zeigte sich emotional beim Auftakt von Lovatos ‚It’s Not That Deep Tour‘ im Kia Center in Orlando, Florida, am Montag (13. April). Anschließend lobte sie den Auftritt auf Instagram als „eine der besten Shows“. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Demi während des Konzerts schrieb Selena in ihrer Instagram-Story: „Ich bin in Tränen aufgelöst. @ddlovato – das war ohne Zweifel eine der besten Shows. Und die STIMME? Puh – ich bin völlig überwältigt.“

Demi zeigte sich dankbar für die Unterstützung und antwortete ebenfalls in ihrer Story: „Vielen Dank, dass du da warst!!! Es war so schön, dich zu sehen.“ Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft aus gemeinsamen Disney-Channel-Zeiten, auch wenn sie zwischenzeitlich keinen Kontakt hatten. Im April 2020 hatte Demi erklärt, dass sie weder mit den Jonas Brothers noch mit Selena befreundet sei. Damals sagte sie gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘: „Wenn man mit jemandem aufwächst, wird man immer Liebe für diese Person empfinden. Aber ich bin nicht mit ihr befreundet […]. Ich werde sie immer mögen und wünsche allen nur das Beste.“

Demis Aussage folgte, nachdem Selena ihren Grammy-Auftritt 2020 mit dem Song ‚Anyone‘ gelobt hatte. Selena schrieb damals: „Ich wünschte, es gäbe Worte, um zu beschreiben, wie schön, inspirierend und VERDIENT dieser Moment war. Demi, ich bin so glücklich für dich. Danke für deinen Mut.“ Auch zu ihrem Ex-Freund Joe Jonas hat Demi wieder Kontakt – er stand am Montagabend gemeinsam mit ihr auf der Bühne. Die beiden sangen ein Duett ihres Songs ‚On the Line‘, eine Zusammenarbeit mit den Jonas Brothers aus ihrem Album ‚Don’t Forget‘ (2008). Bereits im vergangenen Jahr überraschte Demi bei einem Auftritt ihrer ‚Camp Rock‘-Co-Stars in New Jersey und bezeichnete es als „sehr heilend“, wieder mit Joe sowie seinen Brüdern Nick und Kevin Jonas aufzutreten.