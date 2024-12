Stars Demi Moore: So frei wie nie

Demi Moore attends - The Substance - Premiere - Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 09:00 Uhr

Demi Moore fühlt sich in ihrer Karriere so „befreit“ wie nie zuvor.

Die 62-jährige Schauspielerin arbeitet seit Jahrzehnten in Hollywood und Demi verriet nun, dass sie in ihrem Leben einen Ort der „radikalen Akzeptanz“ erreicht hat. Der Filmstar sagte gegenüber ,Extra‘: „Ich glaube, ich fühle mich so befreit wie nie zuvor. Ich würde sagen, es ist ein Ort größerer, radikaler Akzeptanz.“

Demi spielte Anfang des Jahres in dem Body-Horror-Film ,The Substance’ mit, und die Schauspielerin gibt zu, dass sie sich in ihre Filmfigur hineinversetzt fühlte, die zu einer Schwarzmarktdroge greift, um eine jüngere Version von sich selbst zu erschaffen. Demi reflektiert: „Wir alle leben in einer Welt, in der wir Umstände haben, die uns vor die Herausforderung stellen, zu vergleichen und zu verzweifeln. Aber die Realität ist, dass es nicht darum geht, was uns von außen angetan wird, sondern was wir uns selbst antun. Ich denke, das war für mich immer so bewegend und hat mich tief berührt, diese Härte und die Gewalt, die wir uns selbst antun können.“

Moore gab bereits zuvor zu, dass sie nach den Dreharbeiten zu ,The Substance’ „ein gewisses Gefühl der Befreiung“ verspürte. Die Schauspielerin erklärte, dass sie die Dreharbeiten zu dem Film, in dem auch Margaret Qualley und Dennis Quaid mitspielten, sehr genossen habe. Sie sagte gegenüber ‚The Independent‘: „Ich bin mit einem gewissen Gefühl der Befreiung aus dem Film gegangen. Ich wusste, dass es Aufnahmen geben würde, die meine Schwächen hervorheben würden, aber diese erlaubten mir, mich selbst zu akzeptieren und zu schätzen. Es ging darum, sich hinzugeben. Ich musste mich gehen lassen.“