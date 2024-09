Stars Demi Moore über ‘Striptease’-Gage

Bang Showbiz | 19.09.2024, 10:00 Uhr

Demi Moore besteht darauf, dass ihre 12,5 Millionen Dollar Gage für ‘Striptease’ nicht damit zu tun hatte, dass sie sich mit Bruce Willis vergleichen wollte.

Die 61-jährige Schauspielerin wurde mit ihrer riesigen Gage für den Film von 1996, in dem sie an der Seite ihres damaligen Ehemannes spielte, zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt. Dem Podcast ‚The Interview‘ der Zeitung ‘New York Times’ sagte sie nun: „Es ging nicht darum, mich zu vergleichen. Ja, ich habe gesehen, was er bezahlt bekam. Es ging wirklich mehr darum: ‚Warum sollte ich das nicht tun? Wenn ich die gleiche Arbeit leiste, warum sollte ich es nicht tun?’“

Sie verglich die Situation mit ihrem berühmten ‘Vanity Fair’-Cover und kritisierte die Reaktionen auf das Fotoshooting. Sie fügte hinzu: „Und es ist nicht anders als damals, als ich schwanger das Cover für Vanity Fair machte. Ich habe nicht verstanden, warum es so eine große Sache war, warum Frauen, wenn sie schwanger waren, sich verstecken mussten? Warum müssen wir leugnen, dass wir Sex hatten? Das ist doch die Angst, dass, wenn man seinen Bauch zeigt, das bedeutet, oh mein Gott, man hatte Sex.“ Demi erklärte, dass sie wegen ihrer Gage für ‚Striptease‘ eine heftige Gegenreaktion verspürte, da die Leute sie für die Rolle und ihre Gage „beschämten“. „Nun, bei ‚Striptease‘ war es so, als hätte ich die Frauen betrogen, und bei ‘Die Akte Jane‘ war es so, als hätte ich die Männer betrogen. Aber ich denke, das Interessante daran ist, dass ich die bestbezahlte Schauspielerin wurde – warum hat man sich in diesem Moment entschieden, mich zu Fall zu bringen? Ich nehme das nicht persönlich. Ich denke, dass jeder, der in der Position gewesen wäre, die erste zu sein, die diese Art von Gleichheit in der Bezahlung erreicht hat, wahrscheinlich einen Schlag eingesteckt hätte. Aber weil ich einen Film gemacht habe, der sich mit der Welt des Strippens und des Körpers beschäftigt, wurde ich extrem beschämt.“