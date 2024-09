Stars Demi Moore: Zu viel Druck nach der Schwangerschaft

Demi Moore - An Unforgettable Evening Benefiting The Women's Cancer Research Fund 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 12:24 Uhr

Die Schauspielerin verrät, dass sie nach der Geburt ihrer Kinder zu schnell wieder abnehmen wollte.

Demi Moore hat sich nach ihren Schwangerschaften zu viel Druck gemacht.

Die 61-jährige Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis die Töchter Rumer, Scout und Tallulah. Insbesondere nach der Geburt ihres zweiten Kindes war Demi laut eigener Aussage überzeugt davon, dass sie die Babypfunde möglichst schnell wieder loswerden müsste. Deshalb fuhr sie tagtäglich fast hundert Kilometer mit dem Fahrrad, während sie außerdem für den Film ‚Ein unmoralisches Angebot‘ vor der Kamera stand. In der US-amerikanischen TV-Show ‚CBS Sunday Morning‘ verriet Demi: „Ich fütterte sie im Laufe der Nacht, stand morgens mit einem Trainer auf, fuhr mit dem Rad zu den Paramount-Studios, auch zu den Drehorten, dann drehten wir den ganzen Tag, was normalerweise um die zwölf Stunden dauert. Dann fing das Ganze wieder von vorne an. Ich glaube, Scout war etwa fünf oder sechs Monate als wir drehten. Ich habe mir so viel Druck gemacht. Ich hatte Erlebnisse, in denen mir gesagt wurde, dass ich abnehmen muss. Und all das, obwohl es vielleicht peinlich oder demütigend war, habe ich mir selbst deswegen angetan. Die Vorstellung, was ich meinem Körper angetan habe, ist so verrückt, so lächerlich.“

Obwohl sie heute weiß, dass ihr Aussehen damals nicht das Wichtigste in ihrem Leben war, kam es der Hollywoodikone selbst unglaublich bedeutend vor. „Man schaut zurück und denkt sich: ‚War es wirklich so wichtig?‘ Wahrscheinlich nicht! Aber damals bedeutete es mir alles“, erzählt sie.