Film Denis Villeneuve: Anya Taylor-Joys Cameo-Auftritt in ‚Dune: Part Two‘ sollte Überraschung sein

Bang Showbiz | 27.02.2024, 12:00 Uhr

Denis Villeneuve erzählte, dass er den Cameo-Auftritt von Anya Taylor-Joy in ‚Dune: Part Two‘ bewusst geheim gehalten wollte.

Die 27-jährige Schauspielerin hatte die Online-Spekulationen, dass sie in dem neuen Science-Fiction-Blockbuster mitspielt, bestätigt, als sie am Anfang des Monats bei der Premiere des Films in London auf dem roten Teppich erschien.

Und der Filmemacher des Projekts verriet jetzt, dass er wollte, dass Taylor-Joys Auftritt für das Publikum eine Überraschung ist. Villeneuve sagte in einem Interview gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ bei der New York-Premiere des Films am Sonntag (25. Februar): „Ich denke, dass Hollywood die geschwätzigste Stadt der Welt ist und ich wollte versuchsweise schauen, wie lange wir ein Geheimnis für uns behalten können. Wir haben es geschafft. Das war eine Spezialeinheit, wir sind nach Afrika gereist, um dort unter strengster Geheimhaltung mit Anya drehen zu können. Mir gefiel einfach die Idee, bis zum Schluss etwas als eine Überraschung für das Publikum bereitzuhalten; das war wie ein Geschenk, das ich ihnen machen wollte.“ Der Regisseur gab zudem bekannt, dass er bereits an einem dritten ‚Dune‘-Film arbeitet und aktuell das Drehbuch für den Film schreibt. Der 56-jährige Filmemacher enthüllte: „Ich stimmte zu ‚Teil Eins‘ und ‚Teil Zwei‘ hintereinander zu drehen, und jetzt denke ich, dass ich diese Erfahrung verdauen muss und mit einem starken Drehbuch zurückkommen will. Es ist fast fertig, aber es muss jetzt noch ein bisschen daran gearbeitet werden.“ Anya lief mit den Stars Timothée Chalamet und Zendaya in London über den roten Teppich, reagierte aber zurückhaltend, als man sie danach fragte, ob sie in dem Film mitspielt.