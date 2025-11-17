Stars Denise Richards bricht Schweigen, nachdem einstweilige Verfügung erteilt wurde

Denise Richards attend the aka Charlie Sheen Netflix Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2025, 09:00 Uhr

Denise Richards ist dankbar für ihr 'großartiges Unterstützungssystem' während ihrer Scheidung von Aaron Phypers. Sie hat nun eine einstweilige Verfügung bekommen.

Denise Richards ist dankbar für ihr „großartiges Unterstützungssystem“ während ihrer Scheidung von Aaron Phypers.

Die 54-jährige Schauspielerin trennte sich im Juli nach sechs Jahren Ehe von ihrem Mann. Anfang dieses Monats wurde ihr nun eine fünfjährige einstweilige Verfügung gegen ihn erteilt, doch sie komme „gut“ zurecht, während sie ihr Leben wieder ordne.

„Es ist ein Prozess. Ich habe ein so großartiges Unterstützungssystem. Vielen Dank“, sagte sie am Sonntag (16. November) beim Bravo2Bravo-Panel auf der BravoCon in Las Vegas. Die ‚Starship Troopers‘-Schauspielerin gab außerdem zu, dass die mediale Aufmerksamkeit „sehr einschüchternd“ sei. Sie glaubt aber, dass die Beobachtung in „den Boulevardzeitungen“ etwas anderes ist, als sein Privatleben in einer Reality-Show offen zu legen: „Wenn man das zum ersten Mal ertragen muss, ist es sehr schwer … es ist anders, weil in den Reality-Shows unser Privatleben offen ist. Beim Reality-TV kann man nicht so tun, als würde es nicht passieren.“

Denise erhielt die einstweilige Verfügung wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Dem 53-jährigen Unternehmer wurden im Rahmen der Verfügung mehrere Einschränkungen auferlegt, darunter das Verbot, Waffen zu besitzen oder zu kaufen, seine getrenntlebende Frau zu misshandeln, ihren Frieden zu stören oder mit ihr in Kontakt zu treten. Wenn das ehemalige Paar kommunizieren muss, darf Denise die Gespräche aufzeichnen. Aaron wurde außerdem angewiesen, der ‚World Is Not Enough‘-Schauspielerin einen Laptop zurückzugeben sowie Videos ihrer Operationen, die er von all seinen Geräten und seinem iCloud-Konto löschen muss. Er darf zudem keine Fotos der ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Darstellerin veröffentlichen oder Informationen über sie an die Medien weitergeben.