Stars Denise Richards: Charlie Sheens Einstellung zu Tochters OnlyFans-Account

Denise Richards - Cannes Film Festival 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2023, 08:00 Uhr

Denise Richards behauptete, Charlie Sheen habe „seine Meinung über OnlyFans geändert“, als er erfuhr, wie viel seine Tochter damit verdiente.

Der ehemalige ‚Two and a Half Men‘-Darsteller verriet kürzlich, dass er eine „reflexartige Reaktion“ hatte, als Sami Sheen ein paar Monate nach ihrem 18. Geburtstag der Plattform für Erwachsene beitrat. Jetzt hat seine Ex-Frau seine veränderte Einstellung darauf zurückgeführt, dass er sah, als wie lukrativ sich das Unternehmen erwies.

Im Gespräch mit Bethenny Frankel in ihrem ‚Just B‘-Podcast erinnerte sich Denise daran, dass Sami „nicht zu schätzen wusste“, wie öffentlich ihr Vater über ihre Entscheidung war, OnlyFans beizutreten. Sie fügte hinzu: „Als sie OnlyFans zum ersten Mal gemacht hat, war er nicht glücklich. Er änderte seine Meinung, als sie einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog.“ Charlie (58) gab kürzlich zu, dass er Bedenken hatte, dass Sami sich für die Abo-Website anmeldet. Er erzählte ‚Bustle‘, wie er hörte, dass seine Tochter im Juni 2022 damit begonnen hatte, Inhalte auf der Plattform zu erstellen: „Ich hatte eine reflexartige Reaktion darauf, weil der Ruf dem vorausging. Ich dachte nur: ‚Oh, das kann nur schlecht werden.‘“ Aber der ‚Platoon‘-Star fügte hinzu, dass er sich mit der Idee abgefunden habe: „Sie macht das und es kann nur eine viel erfolgreichere und angenehmere Erfahrung sein, wenn ich sie, ihre Mutter und andere unterstütze. Ich muss Vertrauen haben und einfach in meinem Herzen wissen, dass all ihre Tugenden und all die Wunder, die sie ausmachen, mit ihr kommen.“