Audrey Hepburn lässt grüßen Diane Kruger im modernen „Frühstück bei Tiffany“-Look

Diane Kruger bei den "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" in Madrid. (the/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 13:03 Uhr

Mit "Frühstück bei Tiffany" wurde Audrey Hepburn zur absoluten Modeikone: Ihr Look aus den Sechziger Jahren lässt sich auch sehr modern interpretieren, wie Diane Kruger in Madrid zeigt.

Audrey Hepburn (1929-1993) aus "Frühstück bei Tiffany" lässt grüßen: Für ihren Look bei den diesjährigen "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" in Madrid hat sich Diane Kruger (48) offensichtlich vom Filmklassiker aus den 60ern inspirieren lassen.

Eine moderne Interpretation von Holly Golightly

Den roten Teppich betrat die deutsche Schauspielerin in einem eleganten Kleid in einem zarten Rosé-Ton. Der Schnitt des Kleids war an Hepburns ikonischen Look angelehnt, über mehr Referenz verfügten jedoch Krugers gewählte Frisur, Make-up und Schmuck. Das Hairstyling mit kurzem Micro-Pony und eleganter French-Twist Hochsteckfrisur war eine klare Anlehnung an den Film, zudem trug sie den ikonischen Lidstrich und mit Diamanten besetzten Schmuck von Tiffany.

In ihrer Instagram-Story verlinkte Diane Kruger das traditionsreiche Schmuckunternehmen aus New York City und schwärmte: "Diese Diamanten." In einer weiteren Story postete sie eine Nahaufnahme ihres Make-ups und verlinkte dazu ihre Stylisten des Abends: "Glam war auf dem Punkt heute Abend."

Am Montagabend (28. Oktober) konnte die deutsche Schauspielerin bei der Preisverleihung in Spanien den Preis in der Kategorie "Entertainment Film" entgegennehmen – "obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass Diane auch großen Einfluss auf die Welt der Mode hat, ihr Stil unverkennbar ist und ihre Fähigkeit, sich neu zu erfinden immer wieder bemerkenswert ist", heißt es auf der Webseite von "Harper's Bazaar". Insgesamt wurden von der spanischen Ausgabe des Modemagazins neun Frauen ausgezeichnet.