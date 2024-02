César Awards Diane Kruger überrascht im rosafarbenen Babydoll-Minikleid in Paris

Diane Kruger setzte bei der César-Verleihung auf einen auffälligen Look. (jom/spot)

SpotOn News | 24.02.2024, 13:35 Uhr

Diane Kruger hat bei der César-Preisverleihung in Paris in einer detailreichen Babydoll-Robe alle Blicke auf sich gezogen. Bei Instagram schwärmt sie vom "Kleid meiner Träume".

Diane Kruger (47) glänzte bei der 49. César-Verleihung am Freitag (23. Februar) in der Pariser Konzerthalle Olympia mit einem besonderen Look. Die Schauspielerin wählte ein rosafarbenes, hochgeschlossenes Babydoll-Minikleid mit langen Ärmeln. Die Patchwork-Robe, die aus unterschiedlichen Stoffen mit leichtem Muster bestand, wurde durch Tüll-Details am hinteren Saum und insbesondere durch Schnürungen an Ärmeln, Oberteil und Rock zum Blickfang. Die Schnürungen endeten in lockeren Schleifen, deren Enden teilweise bis zum Boden reichten.

Video News

Diane Kruger schwärmt von ihrem Kleid

Bei Instagram beschrieb der "Troja"-Star die Robe von Simone Rocha (37) für Jean Paul Gaultier als das "Kleid meiner Träume". Zudem gab die Co-Moderatorin des Abends mit mehreren Fotos einen Einblick hinter die Kulissen der Preisverleihung und bedankte sich mit einem gemeinsamen Bild bei Schauspielkollege Dany Boon (57), der sie an dem Abend "zum Lachen" gebracht habe.

In dem Posting verriet sie zudem, dass sie ihren Look mit Schmuck von Messika und Schuhen von Jimmy Choo komplettiert hatte. Neben dem Silberschmuck mit zwei unterschiedlichen Ohrring-Kreationen wurden vor allem die durchsichtigen Plateau-High-Heels zum zusätzlichen Hingucker. Ihre gewellten Haare hatte sich die Schauspielerin im oberen Bereich zurückgesteckt, einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Das Make-up hielt Kruger mit hellem Lidschatten, etwas Mascara und Nude-Lippenstift dezent.