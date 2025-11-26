Stars Dick Van Dyke blickt auf ‚erfülltes und aufregendes Leben‘ zurück

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 14:00 Uhr

Dick Van Dyke hat ein „wunderbar erfülltes und aufregendes Leben“ geführt.

Der Hollywoodstar wird am 13. Dezember 100 Jahre alt und ist dankbar für alles, was ihm in seiner Karriere widerfahren ist.

Er sagte ‚People‘: „Wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Ich habe aus irgendeinem Grund keine Angst vor dem Tod.“ Er erklärte weiter, dass er ein erfülltes Leben gehabt habe und deshalb nicht klagen könne. Dick schreibt seine positive Einstellung seiner Frau Arlene zu. „Sie hält mich im Moment. Sie macht mich jeden Tag glücklich. Sie bringt mich zum Singen oder Tanzen“, fügte er hinzu. Der Star, der aus Filmen wie ‚Chitty Chitty Bang Bang‘ und ‚Mary Poppins‘ bekannt ist, ist stolz auf sein Vermächtnis. Er sagte: „Was ich in der Kinderunterhaltung und Kindermusik hinterlassen habe – das ist mein Vermächtnis.“

Dick glaubt auch, dass Optimismus teilweise angeboren sei. Er erklärte: „Ich denke, ich habe entschieden, dass Menschen mit einer Sicht auf die Welt zur Welt kommen. Ich denke, ich wurde mit einer helleren Sicht geboren. Ich schaue den Horizont an.“ Manche Menschen hingegen, seien dazu geboren, immer gegen dunkle Gedanken anzukämpfen. „Und nach 100 Jahren, denke ich, dass ich recht habe.“

Trotz seiner langen Karriere gab Dick aber zu, dass er „nie geplant“ habe, Schauspieler zu werden. Er sagte dem ‚New York Magazine‘, sein Leben sei unvorhersehbar verlaufen, ein Job habe zum nächsten geführt, und er habe jede Sekunde genossen: „Ich bin ein Entertainer. Wenn ich auf der Bühne bin, lebe ich auf. Es gibt nichts Vergleichbares.“