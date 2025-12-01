Stars Dick Van Dyke hat seine Kinder ‚wahrscheinlich vernachlässigt‘, um berühmt zu werden

Dick Van Dyke attends the 43rd Annual Kennedy Center Honors May 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler erzählt, dass er früher rund um die Uhr arbeitete, um Geld für seine Familie zu verdienen.

Dick Van Dyke gesteht, dass er seine Kinder „vernachlässigte“, als sie klein waren.

Der 99-jährige Schauspieler ist der Vater von Christian (75), Barry (74), Stacy (70) und Carrie (64), die aus seiner Ehe mit der 2008 verstorbenen Margie Willett stammen. Dick erinnerte sich daran, wie hart er arbeitete, um seine junge Familie aus der Armut zu holen, bevor er berühmt wurde. Er gab zu, dass es dadurch schwierig war, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen.

„Am Anfang lebte ich in einer Familie ohne Geld, also ging es nur darum, etwas Geld zusammenzubekommen und ein Zuhause zu schaffen“, erzählte er im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin. Schließlich habe er ein Haus gekauft und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten – von Auftritten in Game-Shows bis hin zu Nachtclubs.

„Ich habe praktisch alles gemacht. Eine Zeit lang moderierte ich morgens um fünf eine Radiosendung, und abends arbeitete ich dann mit meinem Partner in Nachtclubs“, schilderte der ‚Tschitti Bäng Bäng‘-Darsteller. „Ich bekam vielleicht drei oder vier Stunden Schlaf dazwischen, aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, wie hart ich gearbeitet habe, um loszulegen, um Fuß zu fassen. Danach habe ich jede Minute genossen.“

Über seine Kinder sagte er weiter: „Sie wurden wahrscheinlich irgendwann vernachlässigt, weil ich wirklich hart daran arbeitete, aus der Armut herauszukommen, sozusagen.“ Trotzdem habe sich niemand bei ihm beschwert, betonte der US-Amerikaner.

Obwohl er im Dezember 100 Jahre alt wird, arbeitet der ‚Mary Poppins‘-Star noch immer gerne und nimmt seine Karriere nie als selbstverständlich hin. „Ich denke daran, wie selten es ist, dass jemand beruflich das tun kann, was er liebt. Die meisten Leute müssen in ein Büro gehen“, erklärte er. „Ich habe nie vergessen, dass ich mich jeden Morgen darauf freue aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, weil es das ist, was ich auch umsonst getan hätte.“