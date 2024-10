Stars Diddy: Antrag auf Entlassung

Sean Diddy Combs - T-Mobile Arena - Las Vegas - September 24th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 14:06 Uhr

Der Rapper will vor seinem Prozess aus der Haft entlassen werden.

Sean ‚Diddy‘ Combs will vor seinem Prozess aus der Haft entlassen werden.

Der 54-jährige Rapper wurde vergangenen Monat in New York verhaftet, nachdem Vorwürfe des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität gegen ihn bekannt wurden. Nachdem Diddy gerichtlich verweigert wurde, das Gefängnis nach der Zahlung einer Kaution zu verlassen, beantragten die Anwälte des Hiphop-Moduls jetzt eine Freilassung vor Prozessbeginn. In den Dokumenten, die unter anderem dem Magazin ‚PEOPLE‘ vorliegen, steht zu lesen: „[Combs] wurde vor der Anklage nicht entlassen, obwohl er damit einverstanden war, besonders einschränkende Konditionen in Kauf zu nehmen, die ihn davon abgehalten hätten, zu flüchten oder eine Gefahr für andere zu werden. [Das Gericht] lehnte eine ausreichende Kautionszahlung ab. […] Für Mr. Combs gilt die Unschuldsvermutung. Er reiste nach New York, um sich zu stellen, denn er wusste, dass er angeklagt werden würde. Er unternahm außergewöhnliche Schritte, um zu zeigen, dass er bereit ist, sich den Vorwürfen zu stellen und nicht zu flüchten.“

Diddy plädierte auf ‚nicht schuldig‘ in Bezug auf die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen ihn. Unter anderem soll der Musiker Sexpartys veranstaltet haben, bei denen angebliche Opfer zum Sex gezwungen oder genötigt wurden.