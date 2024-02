Erneut "Lecki Lecki" bei Dennis „Die Bachelors“: Sebastian lässt Favoritin zittern

SpotOn News | 14.02.2024, 22:16 Uhr

Wer sind Sebastians Favoritinnen? Das ist derzeit die spannendste Frage bei "Die Bachelors". Eine hoch gehandelte Kandidatin wackelt, eine andere holt auf. Bei Dennis kommt es derweil einmal mehr zu "Lecki Lecki".

"Es gibt Larissa (31), Leonie (28) und Freya (25) – und dann alle anderen". So sieht das in der Frauenvilla nicht nur Selin (26). Sind schon nach drei Folgen von "Die Bachelors" (mittwochs um 20:15 Uhr, auch bei RTL+) die Fronten klar – zumindest, was Sebastian (35) betrifft?

Zum Start von Episode vier lädt Sebastian (35) fünf Frauen zum "Frühsport auf dem Tafelberg". Und damit ist keine Wanderung gemeint, sondern wirklich Sport. Fitnessübungen unter Anleitung des Bachelors. Ein Einzelgespräch bekommt dann, Surprise, Leonie. Aber nicht zum Flirten. Zum Ende der letzten Folge hatte Leonie Sebastian gesteckt, dass es Kandidatinnen geben soll, die nicht an den Bachelors interessiert seien, sondern nur Fame wollen. Ross und Reiter nannte sie nicht.

Sebastian will nun Namen hören. Doch Leonie will niemand denunzieren. Der Bachelor weiß bei ihr einmal mehr nicht, woran er ist. Das erinnert ihn an das Verhalten von Frauen in seiner Vergangenheit. Und das ist nicht positiv gemeint. Scheidet Leonie damit aus dem Kreis der Favoritinnen aus?

Zum Einzeldate darf eine Kandidatin bleiben, die nicht zum Kreis der Favoritinnen gehört: Fabienne (32). Mit der Nachhaltigkeitsmanagerin seilt sich Sebastian vom Tafelberg ab. Beim anschließenden Picknick funkt es nicht wirklich. Obwohl es im Gespräch in die Tiefe geht. Fabienne enthüllt ihre Angst vor Einsamkeit im Alter, keinen Mann zu finden.

Das längere Einzeldate bekommt später Kim (30). Trotz Nähe im Pool gehen der Hamburger und die reservierte Potsdamerin nicht auf Tuchfühlung. Gesprächstechnisch stimmt aber die Chemie. Larissa führt später im Haus vor lauter Erleichterung, dass Sebastian Kim nicht küsste, einen "Paarungstanz" auf.

"Der Mann ist fällig": Rebecca greift an

Bei Dennis (30) ist die Favoritinnen-Lage nicht so eindeutig geklärt. Er knutscht bisher einfach mit jeder. Da er im Bachelor-Haus während Sebastians Bergtour sturmfreie Bude hat, lädt er Rebecca (27) ein. "Der Mann ist fällig", sagt sie kampfeslustig. Und tatsächlich wird gleich geküsst, zuerst auf der Dachterrasse und dann im Pool. Bei Rebecca entpuppen sich im Bauch die ersten "Schmetterlinge", es "könnte passen". Dennis findet es mit Rebecca fast "zu perfekt".

Auch Dennis bittet zum actiongeladenen Einzeldate. Erst geht es mit Quadbikes durch Sanddünen, dann mit einem Snowboard-artigen Brett von Sandhügeln. Laura (23) bleibt zum Einzeldate mitten in der Wüste – und mal wieder nicht Lisa (28), die förmlich darum bettelte. Lisa schäumt vor Wut, vor allem weil Laura mehrfach klargemacht hat, dass sie am liebsten nach Hause fahren würde. In der Frauenvilla fällt ihr die Decke auf den Kopf.

Laura im Gefühlschaos

Ausnahmsweise gibt es bei Dennis' Einzeldate kein "Lecki-Lecki", wie Lisa sagen würde. Stattdessen spricht er mit Laura über ihre Lebensentwürfe. Die sich durchaus unterscheiden. Sie würde am liebsten auswandern, er ist in seiner Heimat im Allgäu fest verwurzelt. Laura hat nach dem Gespräch Tränen in den Augen. Nicht nur wegen des Sandes, der ihnen um die Nase wehte. Sie muss erstmal ihre Gefühle ordnen.

Bei der Cocktail-Party trifft Laura eine Entscheidung. Obwohl sie Dennis mag, überwiegen ihre schlechten Gefühle. Sie hat "Angst, sich zu verlieren". Mit Tränen in den Augen zieht sie die Notbremse und verabschiedet sich vor der Nacht der Rosen.

Sebastian lässt Leonie zappeln

Sebastian winkt bei der Nacht der Rosen zunächst seine Favoritinnen durch, zu denen jetzt auch Kim zählen könnte. Nur Leonie lässt er auffällig lange zittern. Dennoch gibt er der Wackelkandidatin die letzte Rose. Trotz ihres Abseil-Dates schickt Sebastian Fabienne nach Hause. Gehen muss auch Selin. Nicht einmal mit einem Flammenwerfer hätte sie es geschafft, Sebastian zu erwärmen, räumt sie beim Abschied ein.