Bang Showbiz | 25.06.2025, 14:00 Uhr

Die beiden Rosenkavaliere haben sich in vergangenen Beziehungen nicht immer vorbildlich verhalten.

Die neuen ‚Bachelors‘ Martin Braun und Felix Stein räumen Fehltritte in früheren Beziehungen ein.

Derzeit suchen die beiden Single-Männer in der RTL-Kuppelshow nach der großen Liebe. Dabei haben sie die Qual der Wahl zwischen 26 Kandidatinnen, die um ihr Herz kämpfen. Doch sowohl Martin als auch Felix haben in Sachen Liebe bereits Fehler begangen. Im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung räumen die Rosenkavaliere ein, es in Sachen Treue nicht immer genau genommen zu haben.

„Ich habe mir in einer früheren Beziehung einen kleinen Fehltritt, auf den ich nicht stolz bin, geleistet“, gestand Felix. Doch er habe aus seinem Fehler gelernt und sich weiterentwickelt. Heute steht er dem Thema ganz anders gegenüber. „Treue ist auf jeden Fall wichtig“, betonte der Fotograf.

Auch Martin Braun beichtete einen Seitensprung. Als er einen exklusiven Club in Köln leitete, habe er seiner „wilden Seite“ nachgegeben. „Ich hatte im Nachtleben viele dumme Optionen, der Reiz war besonders schlimm. Ich habe mir schon mal einen Fehltritt geleistet“, enthüllte der zweifache Vater. Er sei „jung und dumm“ gewesen. Mittlerweile sei Martin ein anderer Mensch und lege viel Wert auf Stabilität und Beständigkeit.

„Mit Kindern und Verantwortung möchte ich heute ankommen. Heute möchte ich mir etwas Vernünftiges aufbauen“, erklärte er. Der Versicherungs- und Finanzfachmann trennte sich vor rund dreieinhalb Jahren einvernehmlich von seiner Ex-Frau, mit der er zwei Töchter hat. Auch Felix Stein ist bereits Vater und hat einen fünfjährigen Sohn.