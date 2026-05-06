Stars Zweiter Versuch bei ‚Der Bachelor‘: Dieser Promi würde sich gerne bewerben

Paul Janke - 25.03.17 - Hamburg - Eventpress rh BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 14:00 Uhr

Dieser Promi würde sich gerne bei 'Der Bachelor' bewerben.

Ein unerwarteter Name bringt frischen Gesprächsstoff rund um die Kuppelshow ‚Der Bachelor‘: Bill Kaulitz kann sich offenbar gut vorstellen, selbst Teil des Formats zu werden.

Der Tokio-Hotel-Sänger verriet in seinem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘, dass ihn die Idee eines Auftritts in der beliebten Dating-Show reizt. Besonders im Blick: Paul Janke, der 2012 als Bachelor nach der großen Liebe suchte. „Da freue ich mich, mein Gott“, erklärte Bill im Gespräch mit seinem Bruder und betonte: „Also das finde ich ganz, ganz schön. Den Paul Janke – den mag ich ja ganz doll.“

Dass Janke erneut als Rosenkavalier in dem RTL-Format antritt, stieß bei vielen Fans auf Begeisterung. Tom sieht die Entscheidung jedoch auch kritisch: „Tut er sich damit einen Gefallen, das noch mal zu machen?“, fragt der Gitarrist. Für Bill steht jedoch fest: Paul Janke war in der zweiten Staffel von ‚Der Bachelor‘ einfach „iconic“. „Ich würde mich auch bewerben“, stellt der 36-Jährige klar.

Dass Janke trotz seiner Teilnahme an zahlreichen Reality-Formaten weiterhin Single ist, kann Bill derweil nicht verstehen. „Schade, dass der auch noch niemanden gefunden hat“, bedauert er im Podcast-Talk. Einen möglichen Grund haben die Kaulitz-Zwillinge, die bekanntlich beide große Hundliebhaber sind, auch bereits gefunden: Janke hat eine Katze. „Vielleicht lag es daran“, scherzt Bill über den Single-Status des neuen Bachelors.