Stars Paul Janke wird zum zweiten Mal zum Rosenkavalier

Paul Janke - 25.03.17 - Hamburg - Eventpress rh BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 14:00 Uhr

Paul Janke wird zum zweiten Mal zum Rosenkavalier.

RTL holt einen bekannten TV-Junggesellen zurück ins Rampenlicht.

Paul Janke, der 2012 als sogenannter „Ur-Bachelor“ bekannt wurde, bekommt erneut die Chance, in der Dating-Show ‚Der Bachelor‘ auf Partnersuche zu gehen. Damit schreibt der Sender Geschichte, denn ein Comeback in dieser Rolle gab es in Deutschland bislang noch nie. Die neue Staffel trägt den Titel ‚Der Bachelor – Pauls zweite Chance‘ und soll Janke erneut zum Rosenkavalier machen. Der heute 44-Jährige zeigte sich gegenüber RTL emotional über seine Rückkehr: „14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre“, erklärte er. Außerdem betonte er: „Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals.“

Bei seiner ersten Teilnahme 2012 entschied sich Janke im Finale für Kandidatin Anja Polzer, doch das Liebesglück hielt nur kurz. Auch spätere Versuche, unter anderem im Format ‚Bachelor in Paradise‘, brachten nicht den erhofften Erfolg. Nun will der Hamburger DJ und Reality-TV-Star einen neuen Anlauf wagen. „Heute weiß ich besser, was ich will und was nicht“, so Janke laut Berichten weiter. Die Produktion setzt dabei auf ein bekanntes Konzept: eine Gruppe von Single-Frauen, romantische Dates und die legendären Rosen-Zeremonien.

Besonders ist diesmal jedoch nicht nur die Rückkehr des ehemaligen Bachelors, sondern auch der Umstand, dass sich interessierte Kandidatinnen mit Wissen um ihren Rosenkavalier vorab bewerben können. Die Dreharbeiten sollen noch im Laufe des Jahres beginnen, ein konkreter Sendetermin steht allerdings noch aus. RTL selbst spricht von einem besonderen TV-Moment: Jankes Rückkehr sei eine Premiere im deutschen Fernsehen und ein neues Kapitel für das Format. Für viele Fans bleibt die Frage, ob der einstige Publikumsliebling diesmal tatsächlich seine große Liebe finden wird, oder ob sich die Geschichte des ewigen Bachelors erneut wiederholt.