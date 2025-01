Nach sechs Monaten voller Schmerzen Die Bandscheibe! Michael Hartl musste unters Messer

Marianne und Michael zogen sich 2024 als Schlager-Duo zurück. (dr/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 16:05 Uhr

Sechs Monate lang quälten Schlagerstar Michael Hartl heftige Bandscheibenschmerzen. Nun musste sich der 75-Jährige einer Operation unterziehen. Seine Frau Marianne steht ihm dabei zur Seite.

"Tabletten, Tabletten, Tabletten" – so beschreibt Schlagerstar Michael Hartl (75) sein Leben in den vergangenen sechs Monaten. Der ehemalige Volksmusik-Star litt seit dem Sommer unter massiven Bandscheibenproblemen. Wie er der "Bild"-Zeitung berichtete, verschlimmerten sich die Schmerzen Ende des Jahres derart, dass nun nur noch eine Operation als letzter Ausweg blieb.

Video News

Seine Ehefrau Marianne (71) ist in dieser schweren Zeit seine wichtigste Stütze. "Liebe ist die beste Medizin. Wir halten zusammen", erklärt sie im Interview. Die 71-Jährige hat bereits einen detaillierten Plan ausgearbeitet, wie sie ihren Mann in den kommenden Wochen aufpäppeln will. "Ich werde Michael zu Hause bedienen und verwöhnen", verspricht sie. Auf dem Speiseplan stehen vor allem gesunde Lebensmittel wie frisches Gemüse, Fisch und Nüsse. Außerdem passe sie auf, dass ihr Mann nichts trage und "langsam" mache.

Party-Pläne müssen warten

Die Beschwerden waren zuletzt so heftig, dass Michael Hartl beim gemeinsamen Urlaub in Marokko "nur noch gebückt laufen" konnte, wie seine Frau berichtet. Das geplante Party-Wochenende bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel musste das Paar nun schweren Herzens absagen. "Statt Remmidemmi gibt's jetzt Verwöhnprogramm daheim", sagt Marianne Hartl.

Doch der Schlagerstar blickt optimistisch in die Zukunft. "Jetzt freue ich mich, dass ich endlich schmerzfrei bin. Und alles vorwärtsgehen wird", erklärt er nach der OP. Bereits am 8. Februar möchte das Ehepaar beim Narrhalla-Ball im Deutschen Theater München wieder in der Öffentlichkeit auftreten – wenn auch vorerst nur als Zuschauer.

Seit Herbst 2024 in Schlager-Rente

Marianne und Michael gehen offen mit Erkrankungen um. Im März 2022 gab Marianne Hartl in einem "Bunte"-Interview bekannt, dass ihr Ehemann einen Schlaganfall erlitten habe. Er sei operiert worden und habe einige Zeit in einem künstlichen Koma verbringen müssen. Im September des gleichen Jahres traten die beiden wieder gemeinsam auf. 2024 folgte die große Abschiedstournee des erfolgreichen Schlager-Duos. Ihren letzten Auftritt hatten Marianne und Michael auf dem letztjährigen Oktoberfest in München.