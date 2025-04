Stars Carmen Geiss: Sie wehrt sich gegenüber Kritikern ihrer Schönheits-OP

Carmen und Robert Geiss / Sonnenklar München / BREUEL-BILD/ABB / 10/2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2025, 14:00 Uhr

Carmen Geiss hat sich für ein Facelift entschieden, um ihre Problemzonen zu korrigieren.

Die 59-jährige ‚Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie‘-Prominente unterzog sich für die Schönheits-OP einer achtstündigen Operation, bei der unter anderem ihr Gesicht gestrafft und das Doppelkinn bearbeitet wurde.

Carmen ist begeistert von dem Ergebnis des Eingriffes und konterte jetzt die Kritiken, die sie von einigen Fans erhielt, auf die schlagfertige Art und Weise, für die sie bekannt ist. Die TV-Persönlichkeit erzählte in einem Interview mit ‚RTL‘: „Mich mit Donatella Versace zu vergleichen, ist für mich – Carmen Geiss – eine Ehre. Aber, wie gesagt, man hat immer Pro und Kontra. Ich finde, ihr könnt euch da im Internet richtig auslassen. Ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn ich in den Spiegel gucke.“ Die Prominente hat mit ihrem Ehemann Robert Geiss (61) die beiden Töchter Davina Shakira (21) und Shania Tyra (20), die sich im Gespräch mit der Publikation klar auf die Seite ihrer Mama stellen. Davina findet, dass man nur einmal lebe und das Recht dazu habe, Dinge, die man an sich nicht mag, mithilfe von Schönheitseingriffen zu verändern. Die älteste Tochter der berühmten Familie verriet: „Ich finde es gut, dass Mama das gemacht hat, weil, wenn man irgendwas hat, […] was man nicht mag, finde ich, sollte man das machen. […] Man lebt ja nur einmal.“ Carmen macht sich nichts aus negativen Kommentaren „von irgendwelchen Idioten, die im Netz rumschwirren“, mit denen sie sich bereits zuvor auseinandersetzen musste. Obwohl ihre Beauty-Eingriffe bei einigen Fans nicht so gut ankommen, ist es der bedingungslose Rückhalt ihrer Familie, der für sie zählt.