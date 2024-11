Spannende Neustarts „Die Kaiserin“ und mehr: Die Serien-Highlights im November

Die deutsche Netflix-Erfolgsproduktion "Die Kaiserin" geht im November mit Staffel zwei weiter. (lau/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 20:15 Uhr

Der November hält für Abonnentinnen und Abonnenten großer Streamingdienste einige spannende Neustarts parat. Die Serien-Highlights bei Netflix, Prime Video und Sky in der Übersicht.

Der Monat November bringt ein Wiedersehen mit der von Devrim Lingnau (25) verkörperten Kaiserin Elisabeth von Österreich in Staffel zwei von "Die Kaiserin". Bei Prime Video startet indes eine Crime-Serie mit dem legendären Ermittler Alex Cross. Daneben können sich Sci-Fi-Fans über gleich zwei hochkarätige Neustarts freuen.

Die vielversprechendsten Serienneustarts und neuen Serienstaffeln des Monats in der Übersicht.

"Cross": Ab 14. November bei Prime Video

Amazons Streamingdienst Prime Video präsentiert am 14. November "Cross", eine Serie über den berühmten Kriminalpsychologen Alex Cross, der auf der Kinoleinwand bereits von Morgan Freeman (87) gespielt wurde. In der US-Bundeshauptstadt Washington, D.C., ist Detective Cross (Aldis Hodge, 38) besessen davon, sich in Mörder hineinzuversetzen, um die Täter dingfest zu machen. Doch dann nimmt ein sadistischer Serienmörder Cross selbst ins Visier.

Die neue Prime-Video-Serie "Cross" mit dem unter anderem aus "One Night in Miami" bekannten Aldis Hodge in der Hauptrolle verspricht atmosphärisch dichte Krimi-Unterhaltung im klassischen Sinne. Alle acht Episoden aus Staffel eins erscheinen auf einen Schlag bei Amazons Streamingdienst. Eine zweite Season ist auch bereits bestellt.

"Silo": Ab 15. November auf Apple TV+

Ein wenig unter dem Radar flog 2023 die exzellente dystopische Sci-Fi-Serie "Silo" mit "Dune"-Star Rebecca Ferguson (41) in der Hauptrolle. Die Mechanikerin und spätere Polizeichefin Juliette (Ferguson) lebt gemeinsam mit Hunderten Menschen in einem riesigen unterirdischen Silo. Das Leben in dem 144-stöckigen Gebilde läuft völlig autark von der Außenwelt ab. Was in der Vergangenheit vorgefallen ist, und warum die Erdoberfläche angeblich toxisch und unbewohnbar sein soll, weiß niemand mehr.

In Staffel eins von "Silo" stellten Fergusons Figur Juliette und einige andere Charaktere Nachforschungen über die Vergangenheit und die wahre Natur des Silos an. Ganz am Ende der Staffel wagte sich die Hauptfigur dann sogar in die Außenwelt, und machte dort eine erschreckende Entdeckung. Staffel zwei setzt nun diese Ereignisse fort. Juliette muss außerhalb des Silos eine lebensbedrohliche Situation überstehen, während es im Inneren zu einer Rebellion kommt.

Neben den bereits bekannten Serienstars Ferguson, Tim Robbins (66) und Rapper Common (52) stößt in Staffel zwei auch der aus "The White Lotus" bekannte Steve Zahn (56) zum Cast.

"Dune: Prophecy": Ab 18. November bei Sky und Wow

Den 18. November sollten sich Sci-Fi-Fans dick im Kalender markieren. Denn an diesem Datum startet, zeitgleich zu den USA, auch in Deutschland bei Sky und Wow die neue, hochwertig produzierte Serie "Dune: Prophecy". Darin wird die Vorgeschichte zum mit sechs Oscars ausgezeichneten Kino-Erfolg "Dune" aus dem Jahr 2021 erzählt. Die HBO-Produktion spielt im selben Universum wie die bislang zwei Blockbuster-Filme von Denis Villeneuve (57).

"Dune: Prophecy" handelt von zwei Schwestern, Valya (Emily Watson, 57) und Tuya Harkonnen (Olivia Williams, 56), die 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides zum Imperator gegen dunkle Mächte ankämpfen, die in den Anfangstagen des intergalaktischen Imperiums die Zukunft der Menschheit bedrohen. Bei ihren Bemühungen legen Tuya und Valya den Grundstein für die Schwesternschaft der Bene Gesserit.

Neben Watson und Williams runden der allseits beliebte Mark Strong ("Kingsman: The Secret Service", 61) sowie "Vikings"-Star Travis Fimmel (45) die Besetzung der neuen HBO-Serie ab.

"Die Kaiserin": Ab 22. November auf Netflix

Mit der "Sissi"-Neuadaption "Die Kaiserin" landete der Streamingdienst Netflix im Jahr 2022 einen großen Erfolg. Zuschauerinnen und Zuschauern gefiel die Mischung aus romantischer Historienserie und höfischer Intrige, garniert mit einem Schuss Emanzipation.

Nun kehrt Devrim Lingnau in Staffel zwei von "Die Kaiserin" als Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn zurück. Die junge Kaiser-Gemahlin ist in der Zwischenzeit Mutter geworden, doch steht "Sisi" zugleich unter enormen Druck, auch einen männlichen Thronfolger zur Welt zu bringen.

Ihr Ehemann, Kaiser Franz Joseph I. (Philip Froissant, 30), kämpft derweil weiter um den Erhalt seines riesigen Vielvölkerstaats, der dabei ist, auseinanderzuzerbrechen. Der friedliebende Franz möchte zur Rettung Österreich-Ungarns keinen gewaltsamen Weg einschlagen, während sich auch seine Ehefrau weiter dafür starkmacht, eine politische Rolle spielen zu dürfen.