Film ‚Die Odyssee‘-Regisseur Christopher Nolan verrät seinen Karrieretraum

Christopher Nolan - July 2023 - Getty Images - Oppenheimer Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 11:00 Uhr

Der Filmemacher fände es spannend, einen Horrorstreifen zu inszenieren.

Christopher Nolan würde gerne einmal einen Horrorfilm drehen.

Der gefeierte Regisseur wirbt derzeit für seinen neuen epischen Fantasyfilm ‚Die Odyssee‘, der auf Homers antikem griechischem Epos basiert. Nun verriet Nolan jedoch, dass er eines Tages gerne einen Horrorfilm realisieren würde. Auf die Frage, ob bestimmte Elemente von ‚Die Odyssee‘ seinen Wunsch nach Horrorszenen befriedigt hätten, sagte der 55-Jährige gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Es macht definitiv Lust auf mehr. Aber ich habe schon immer geglaubt, dass man sich dem Horror-Genre aus konzeptioneller Sicht sehr vorsichtig nähern muss. Mit anderen Worten: Man braucht eine großartige Idee.“

Als positives Beispiel nannte er den Horrorstreifen ‚Obsession – Du sollst mich lieben‘. Dieser funktioniere „unglaublich gut“, so Nolan. Der Filmemacher fügte hinzu: „Es geht nicht um die technische Seite. Es geht nicht darum, welche technischen Wünsche ich mir erfüllen möchte. Es geht um die Geschichte. Deshalb halte ich immer die Augen offen.“

Nolan verriet außerdem, dass er in Zukunft gerne wieder mit Christian Bale zusammenarbeiten würde. Er bezeichnete den Schauspieler als „einen der großartigen Darsteller seiner Generation“. Der Regisseur arbeitete bereits bei den Batman-Filmen sowie bei ‚Prestige – Die Meister der Magie‘ mit dem 52-Jährigen zusammen und würde diese Zusammenarbeit gerne fortsetzen. „Ich habe mit ihm außergewöhnliche Erfahrungen gemacht. Ich freue mich sehr, dass ‚Prestige‘ erneut veröffentlicht wird, denn es ist eine seiner am meisten unterschätzten Leistungen. Ich freue mich einfach darauf, den Film einem neuen Publikum näherzubringen“, zeigte er sich aufgeregt.