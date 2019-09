Die Top 100 Influencer (18): Sarah Harrison

Sarah Harrison (28) sorgte in den letzten Wochen vor allem durch ihre zweite Hochzeit mit US-Fitnesstrainer Dominic Harrison (28) für medialen Wirbel – auch außerhalb von Social Media. Irgendwie klingelt es bei den meisten ja, wenn man den Namen Harrison hört, aber wer ist die junge Frau eigentlich?

Geboren wurde die gebürtige Günzburgerin am 6. Juni 1991 als Sarah Nowak. Nach ihrer schulischen Laufbahn startet die junge Frau vorerst seriös ins Berufsleben und absolvierte eine Lehre zur Bankkauffrau. In dem Job arbeitete die heutige Influencerin auch, bis sie ihre Rechnungen wohl vollends durch ihre medialen Aktivitäten begleichen konnte.

Quelle: instagram.com

Ausflug in die TV-Welt

Im Jahr 2014 wird die Reality-TV-Teilnehmerin vom „Playboy” entdeckt. Bald darauf erhält sie bereits den Titel „Playmate August 2014” und wird im darauffolgenden Jahr sogar „Playmate des Jahres”. Nach einigen Hochglanzaufnahmen an den Kiosken wird 2015 auch das Fernsehen auf das Model aufmerksam. Erstmals sah man Sarah zu Gast beim Namenspatron des RTL-Formats „Willkommen bei Mario Barth”.

Kurz darauf nahm sie außerdem an der Dating-Show „Der Bachelor” teil, wo sie um die Gunst von ‚Mister Germany 2014‘ Oliver Sanne (32) rang. Kurz vor dem Finale der RTL-Show erhielt sie jedoch keine der ebenso heiß begehrten Rosen und wurde somit Drittplatzierte. Noch im selben Jahr nahm die vom Bachelor verschmähte in der Sat.1-Show „Promi Big Brother” teil. Gemeinsam mit Multitalent Désirée Nick (62), dem gefallenen Schlagerengel Nino de Angelo (55), Ex-DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich (32) und weiteren fristete Sarah ihr Dasein im ‘Container’. Am Ende sprang dabei für sie jedoch nur der vierte Platz heraus.

2016 zeigte sich die junge Frau auch im TV mal von ihrer sportlichen Seite. Als Spielerin des ‘Team Bachelor’ bei „Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft“ gewann sie das Turnier sogar. Ihre Brötchen verdiente sich die ehemalige Bankangestellte jedoch auch zu der Zeit schon weniger mit ihrer TV-Präsenz als mit ihren Aktivitäten in den sozialen Medien.

Quelle: instagram.com

Nach Playmate und TV-Gesicht nun auch Influencerin

Im Sommer 2015 startete die heute 28-Jährige ihre Karriere auf Social-Media. Sie gründete ihren eigenen YouTube-Kanal, der mittlerweile „TeamHarrison” heißt, und bespielte zugleich ihren Instagram-Account. Auf beiden Plattformen zeigt Sarah Inhalte in den Kategorien Beauty, Lifestyle und Fitness. Außerdem gibt die Influencerin auch regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben.

Mit ihrem Ehemann, Fitnesstrainer Dominic Harrison, ist die Wahl-Blondine übrigens seit 2016 liiert. Bereits im Juni 2017 wurde bekannt, dass die beiden ihr erstes gemeinsamen Kind erwarteten. Im September des Jahres gab das Paar dann auch schon die Verlobung bekannt. Erstmals geheiratet wurde am 11. November 2017, kurz bevor Töchterchen Mia Rose (1) das Licht der Welt erblickte. Am 13. August 2019 holte das ‘TeamHarrison’ die spektakuläre Hochzeit ihrer Träume nach.

Gespart wurde dabei an nichts: Kronleuchter, Massen von Blumen, Prinzessinnenkleid mit langem Schleier und Tiara. Als besonderer Hingucker nebst dem Brautpaar gab es noch eine sieben (!) stöckige Hochzeitstorte. Das atemberaubende Fest, dass mit Spannung von Followern und sicher auch dem Brautpaar, sowie der Gästeschar erwartet wurde, dauerte ganze drei Tage. Natürlich wurde die Hochzeit auch in den sozialen Medien ausgebreitet. dazu zählt neben der Vorbereitung auch das Spektakel selbst, denn für die Fans gab es haufenweise Fotos und Videos auf den verschiedenen Plattformen zu sehen.

Quelle: instagram.com

Fazit:

Sarah Harrison weiß wie es geht! Das ehemalige Playmate hat sich ihre Chancen zunutze gemacht und ein kleines Imperium rund um sich und ihre Familie aufgebaut. Als Influencerin lässt sie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben, ist dabei jedoch ziemlich auf dem Teppich geblieben. Nachdem sie und Ehemann Dominic sich selbst schon gut vermarktet haben, wird auch der Nachwuchs von ‘TeamHarrison’ in der Öffentlichkeit gezeigt und beworben.

Sarah spricht scheinbar ihre Fans mit ihren Themen an und die bekommen gar nicht genug von den besonderen und alltäglichen Dingen aus dem Familienleben der Harrisons. Der nächste mediale Wirbel wird planmäßig wohl auch nicht lange auf sich warten lassen, denn das Paar soll bereits tatkräftig an weiterem Nachwuchs arbeiten. Und auch in Sachen Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt gibt es einiges zu erzählen, zeigen und bewerben. Für die Zukunft darf man sich wohl auch weiterhin auf jede Menge mehr aus dem Leben der 28-Jährigen freuen.

Unsere Wertung:

Reichweite: Instagram: 2.107.856, Youtube: 1,08 Mio (Stand: 19.09.19)

Mehrwert: 7 von 10 Punkten

Promi-Faktor: 9 von 10 Punkten

Unterhaltung: 10 von 10 Punkten

Zukunftsaussichten: 10 von 10 Punkten