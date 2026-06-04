Stars Bill Kaulitz steht auf die neuen Bachelor-Rosenkavaliere

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz steht auf die neuen Bachelor-Rosenkavaliere.

Bill Kaulitz macht kein Geheimnis daraus, wenn ihn prominente Männer beeindrucken.

Der Tokio-Hotel-Sänger spricht regelmäßig offen über seine Schwärmereien und nun haben es ihm die beiden neuen ‚Bachelor‘-Kandidaten besonders angetan. In der aktuellen Staffel der RTL-Kuppelshow suchen Tim Reitz und Sebastian Paul als ‚Die Bachelors‘ nach der großen Liebe. Während die beiden Rosenkavaliere um die Herzen ihrer Kandidatinnen werben, haben sie offenbar auch einen prominenten Zuschauer überzeugt: Bill Kaulitz. In seinem Podcast ‚Kaulitz Hills‘ zeigte sich der Musiker begeistert von den beiden TV-Junggesellen. Schon ihr Erscheinungsbild habe ihn beeindruckt.

„Die beiden sehen eigentlich aus wie KI-Männer“, sagte Kaulitz und ergänzte: „Weil die sind beide so wunderschön, wirklich.“ Dabei entsprechen weder Tim noch Sebastian vollständig seinem persönlichen Beuteschema. Dennoch geriet der 35-Jährige regelrecht ins Schwärmen. Besonders Tim Reitz habe es ihm angetan. „Der Tim, der ist fast zu schön, um wahr zu sein“, erklärte Kaulitz. Nicht nur das Aussehen, sondern auch die Ausstrahlung des Bachelors habe ihn überzeugt. „Man guckt ihn wirklich an und denkt so, wenn der spricht und wie der so ist, von der Art, der Körper“, führte er aus. Doch auch Sebastian Paul erhielt von dem Sänger Bestnoten. „Und auch der Sebastian, Alter. Die sind beide so charmant und so sweet“, sagte Kaulitz über die beiden Protagonisten der aktuellen Staffel.

Im weiteren Verlauf des Podcasts spielte der Musiker schließlich mit dem Gedanken, selbst als Kandidat an der Show teilzunehmen. Dabei stellte er fest, dass ihn die Situation vor eine echte Herausforderung stellen würde. Nach eigener Aussage wäre eine Entscheidung zwischen den beiden Männern kaum möglich. „Wenn ich jetzt Kandidatin wäre, ich würde sagen: Passt auf, ganz ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden“, erklärte Kaulitz. Seine Begründung: „Wenn ich bei Tim sitze, bin ich in Tim verliebt, wenn ich bei Sebastian sitze, bin ich in Sebastian verliebt.“