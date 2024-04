"Fiesta y Ruido" Die Toten Hosen kündigen neues Live-Album an

SpotOn News | 22.04.2024, 18:02 Uhr

Die Düsseldorfer Punk-Band Die Toten Hosen erfreut ihre Fans mit einem neuen Live-Album. "Fiesta y Ruido" dokumentiert Konzerte der Band in mehreren argentinischen Städten und soll am 21. Juni erscheinen.

Auch wenn die Düsseldorfer Punk-Band Die Toten Hosen ihre Songs zumeist in deutscher Sprache auf die Bühne bringt, verfügt sie über eine erstaunlich große Fangemeinde in Südamerika, speziell in Argentinien. Wann immer es die Band in eine der argentinischen Metropolen verschlägt, füllen tausende Menschen die Konzert-Arenen. Im Jahr 2022 jährte sich der erste Auftritt der Band in dem südamerikanischen Land zum 30. Mal, gefeiert wurde dieses Jubiläum mit mehreren Konzerten in der Hauptstadt Buenos Aires und einer weiteren Show in der Universitätsstadt Tandil.

Wie die Band in einem Instagram-Post am heutigen 22. April erläutert, wurden einige dieser Auftritte "zu Trainingszwecken mitgeschnitten" und sollen nun auf dem neuen Live-Album "Fiesta y Ruido: Die Toten Hosen live in Argentinien" veröffentlicht werden.

Sogar Polizei war von Live-Aufnahmen begeistert

Wie es zu der Idee für die Veröffentlichung kam, wird in dem Post ausführlich beschrieben: "Vor ein paar Monaten schmiss Kuddel auf unserer Weihnachtsfeier zu vorgerückter Stunde die Aufnahmen noch mal in den Player und wir waren überrascht, dass diese nicht nur alle Anwesenden, sondern sogar die Polizeibeamt*innen, die wenig später wegen Ruhestörung anrückten, begeisterten. Da diese Dokumentation der Wildheit, des Wahnsinns und der Emotionalität, welche unsere Konzerte in Argentinien seit jeher ausmachen, so gut ankam, lag die Idee nahe, mit dem Material noch weiteren Menschen eine Freude zu bereiten: als Erinnerung für alle, die dabei waren, und als kleine Kostprobe für alle, die nicht dabei sein konnten."

Farbige Vinyl-Edition in argentinischen Landesfarben

"Fiesta y Ruido" – auf Deutsch soviel wie "Party und Lärm" – soll mit insgesamt 20 Songs nicht nur die deutschsprachigen Hits der Band präsentieren, sondern zudem auch mehrere Coverversionen von Songs bekannter argentinischer Punkbands enthalten. Das Werk wird am 21. Juni 2024 als als Doppel-LP in einer auf 10.000 Stück limitierten Edition auf farbigem Vinyl (in den Farben Blau und Weiß) und als CD mit opulentem Booklet erscheinen.