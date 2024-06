Gisa Zach hat prominente Gesellschaft Diese „GZSZ“-Stars haben für den „Playboy“ die Hüllen fallen lassen

Nina Bott, Ulrike Frank und Sila Sahin-Radlinger zogen alle schon für den "Playboy" blank. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 14:17 Uhr

"Gute Zeiten, nackte Zeiten": Auf dem Cover der aktuellen "Playboy"-Ausgabe strahlt "GZSZ"-Darstellerin Gisa Zach nackt in die Kamera. Vor ihr haben schon einige Serien-Kolleginnen für das Männermagazin die Hüllen fallen lassen.

Die "GZSZ"-Darstellerinnen sind gern gesehene Covergirls auf dem "Playboy". In der aktuellen Ausgabe posiert Gisa Zach (50), die in der RTL-Serie die Frau von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 63) spielt, nackt für das Männermagazin. Damit tritt sie in die Fußstapfen zahlreicher Serien-Kolleginnen. Denn auch die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46), Ulrike Frank (55) oder Sila Sahin-Radlinger (38) präsentierten sich schon unverhüllt.

Sandra Keller machte den Anfang

Die erste Schauspielerin von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die für den "Playboy" blankzog, war Sandra Keller (50). Sie spielte von 1992 bis 1996 im Dauerbrenner die Tina Zimmermann. Die nackten Fotos lösten 1996 ziemlichen Wirbel aus – vermutlich dauerte es deshalb fünf Jahre, bis wieder ein "GZSZ"-Star die Hüllen fallen ließ. Auf Keller folgte 2001 Saskia Valencia (59). Sie schlüpfte von 1993 bis 1996 in die Rolle der Journalistin Saskia Rother und avancierte damit zum Zuschauerliebling.

Im selben Jahr strahlte Mariella Ahrens (55) vom Cover des Magazins. Sie spielte im Jahr 1995 als Geliebte von Jo Gerner bei "GZSZ" mit. 2004 folgte das zweite Nacktshooting – einem weiteren Auftritt in der Zeitschrift ist Ahrens auch mit über 50 Jahren nicht abgeneigt.

Nina Bott zog dreimal blank

Noch öfter als Mariella Ahrens zog sich Nina Bott aus: Sie war gleich dreimal im "Playboy" zu sehen, 2002, 2012 und 2017. "Ich würde nicht sagen, dass ich darin mittlerweile routiniert bin. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Nacht davor kaum schlafen konnte", witzelte die Schauspielerin, die von 1997 bis 2005 die Cora Hinze verkörperte, im zugehörigen Interview.

Sila Sahin-Radlinger setzte mit Cover ein Statement

2011 war es dann an Sila Sahin-Radlinger, für das Cover zu posieren. "Ich will mit diesen Fotos jungen Türkinnen zeigen, dass es okay ist, wenn man so lebt, wie man ist. Dass es nicht billig ist, wenn man Haut zeigt", betonte sie in der "Bild"-Zeitung nach dem ersten "Playboy"-Shooting einer türkischen Frau.

Von 2009 bis 2014 war Sahin-Radlinger als Ayla Höfer bei "GZSZ" zu sehen. Dort traf sie natürlich auch auf Katrin Flemming, die seit 2002 von Ulrike Frank gespielt wird und als strenge Zeitgenossin gilt. Umso überraschter waren die Fans 2014, als Frank sich ebenfalls für das Magazin auszog.

Isabell Horn (40), die als Pia Koch ihren Durchbruch in der Serie feierte, zeigte sich 2015 nackt im "Playboy". 2020 tat Franziska van der Heide (32) es ihr gleich. Sie spielte zwei Jahre lang die Mieke "Mieze" Lutze und schwärmte vom Shooting als "total spannende Erfahrung". Ein Jahr später entschied sich Simone Hanselmann (44) für den Schritt. Die Schauspielerin, die von 1998 bis 1999 in der Daily das Model Anna Meiser spielte, hatte 20 Jahre zuvor die Anfrage des Nacktmagazins zunächst abgelehnt.

Vor dem aktuellen Covergirl Gisa Zach war Iris Mareike Steen (32) die letzte "GZSZ"-Darstellerin im "Playboy". Die Aufnahmen in Hamburg 2022 waren für sie das zweite Nacktshooting, denn 2015 zeigte sie sich schon mal in der Zeitschrift. "Ich bin schon selbstbewusster und entspannter in manchen Punkten geworden", freute sie sich im Magazin über ihr zweites "Playboy"-Abenteuer.