Stars Jürgen Vogel hatte bei ‚LOL: Last One Laughing‘ eine ganz bestimmte Strategie

Jürgen Vogel - Oct 12 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler wollte in der Comedy-Show nicht auf Sicherheit spielen und sich zurückhalten.

Jürgen Vogel wollte bei ‚LOL: Last One Laughing‘ unbedingt aufs Ganze gehen.

Der 56-jährige Schauspieler wird ab Mitte April in der neuen Staffel der beliebten Comedy-Sendung zu sehen sein. Wie alle prominenten Darsteller von ‚LOL‘ musste Vogel während der Dreharbeiten so lange wie möglich eine ernste Miene bewahren – denn wer lacht, fliegt raus. Während einige Teilnehmer in der Vergangenheit lieber abwarteten bis ihre Mitspieler in Gelächter ausbrachen, wollte Vogel in dem Impro-Format eher eine offensive Strategie verfolgen. „Ich kann mein Gesicht in der Regel echt gut kontrollieren“, erzählte er im Gespräch mit ‚Playboy‘. „Aber ich wollte ja auch die anderen herausfordern und nicht einfach nur zu denen gehören, die sich ein bisschen rausmogeln, indem sie selbst nicht viel machen.“

Der Star aus Hamburg stand im Laufe seiner Karriere des Öfteren für Komödien vor der Kamera und feierte mit Filmen wie ‚Keinohrhasen‘ und ‚Männersache‘ Kinoerfolge. Doch auch seine Auftritte in Dramen, wie beispielsweise 2008 in ‚Die Welle‘ überzeugten Kritiker und Fans gleichermaßen. Bei ‚LOL: Last One Laughing‘ wollte Vogel derweil unbedingt unter Beweis stellen, dass auch ernstzunehmende Schauspieler mal herumblödeln können. „Vielleicht liegt es daran, dass ich schon immer hyperaktiv und früh ein Klassenkasper war. Aber ich hatte den Ehrgeiz zu zeigen, dass auch Schauspieler rumspinnen können. Und zwar so richtig aktiv und doll“, erklärt er im Interview.