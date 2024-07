"DSDS"-Juroren im Urlaub Dieter Bohlen und Pietro Lombardi werden auf Mallorca zu Pizzabäckern

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind eng befreundet. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 16:13 Uhr

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi machen aktuell Urlaub auf Mallorca. Dabei darf leckeres Essen natürlich nicht fehlen: Für die perfekte Pizza stellten sich die "DSDS"-Juroren jetzt selbst in die Küche.

Dieter Bohlen (70) und Pietro Lombardi (31) begeistern ihre Fans mit gemeinsamen Videos aus Mallorca. Die beiden "DSDS"-Juroren verbringen aktuell ihren Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen – und haben dabei offenbar eine Menge Spaß. Auf ihren Instagram-Kanälen teilten sie jetzt ein Video, das sie in der Küche eines Restaurants beim Pizzabacken zeigt. "Ihr fragt euch ja bestimmt: Was machen der Pietro und der Dieter im Urlaub? Pizza machen wir!", erklärt Dieter Bohlen darin.

In dem Clip bearbeiten die Sänger den Pizzateig kurz mit ihren Händen und haben direkt danach auch schon die fertig gebackenen Pizzen auf ihren Tellern. Wirklich selbst gebacken haben sie die italienische Köstlichkeit also nicht – dafür bringen sie die Leckerbissen aber höchstpersönlich an ihren Tisch. "Wir sind private Kellner. Ein Ehepaar sind wir hier", freut sich Pietro Lombardi.

Auch Grillen können sie

Am 15. Juli veröffentlichten Bohlen und Lombardi bereits ein Video, das sie beim gemeinsamen Grillen auf einer Finca zeigt. Arm in Arm und mit Grillzangen in der Hand wenden sie in dem Clip ihr Grillgut. "32 Grad und wir stehen hier am Grill", berichtete der Poptitan den insgesamt 3,5 Millionen Followern strahlend.

Bohlen und Lombardi sind eng befreundet

Seit Pietro Lombardi 2011 Dieter Bohlens Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann, sind die beiden unzertrennlich. Immer wieder zeigen sich die dicken Freunde zusammen und betonen, sich stets bedingungslos zu unterstützen. Inzwischen sind auch ihre Söhne Alessio (8) und Maximilian (11) gut befreundet. "Alessios neuer bester Freund ist Dieters Sohn. Die beiden verstehen sich so gut", verriet Lombardi kürzlich in seiner Instagram-Story.