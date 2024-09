Trachten-Highlights für die Wiesn Dirndl-Trends 2024: Perfekt gestylt für das Oktoberfest in München

Barbara Meier, Franziska Knuppe und Barbara Becker (v.l.) beim Almauftrieb auf dem Oktoberfest 2023. (the/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 20:01 Uhr

Die Wiesn 2024 steht vor der Tür und mit ihr die Frage: Welche Dirndl-Trends sind dieses Jahr besonders angesagt? Im Fokus stehen natürliche Farben, edle Materialien und klassische Schnitte. Mit diesen Trachten-Highlights gelingt der perfekte Oktoberfest-Look.

Am Samstag (21. September) ist es wieder soweit: Das diesjährige Oktoberfest in München beginnt. Neben einer frischen Maß Bier und deftigen Schmankerln dreht sich bei einem Bierzelt-Besuch alles um das perfekte Wiesn-Outfit – und das heißt für die meisten Frauen: ab ins Dirndl! Doch was ist 2024 angesagt? Welche Farben, Schnitte und Materialien liegen im Trend? Das muss man für den perfekten Wiesn-Look 2024 wissen.

Natürliche Farben: Dezent und elegant

Die Dirndl-Farbtrends 2024 zeigen sich dezent und elegant. Knallige Farben wie Pink oder Orange sind passé – stattdessen dominieren sanfte Töne und natürliche Farben. Besonders im Fokus stehen warme, zurückhaltende Nuancen wie Olivgrün, Sand, Beige und Creme. Auch Pastellfarben wie zartes Rosé oder Salbeigrün sind dieses Jahr auf der Münchner Theresienwiese absolute Highlights. Wer es etwas dunkler mag, setzt auf Tannengrün oder Bordeaux – eine gute Investition, denn dabei handelt es sich um zeitlose Klassiker, die nie aus der Mode kommen. Diese Farben wirken edel und unterstreichen den traditionelleren Look, der 2024 sehr gefragt ist.

Der perfekte Dirndl-Stoff

Der Trend geht seit Jahren ganz klar in Richtung natürlicher Materialien. Leinen, Baumwolle und Seide spielen eine große Rolle und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, vor allem bei steigenden Temperaturen beim Feiern im Bierzelt.

Leinen-Dirndl sind besonders atmungsaktiv und verleihen dem Look eine traditionelle, authentische Note – perfekt für einen Besuch auf der Oidn Wiesn, dem traditionsreichen historischen Teil des Oktoberfests. Aber auch Samt bleibt 2024 im Trend. Ob als komplettes Dirndl oder nur als Akzent an Schürze oder Mieder – Samt verleiht jedem Dirndl eine edle Optik.

Beim Schnitt trifft Tradition auf Moderne

Auch bei den Schnitten gibt es spannende Entwicklungen. Wer 2024 auf das Oktoberfest geht, sieht viele hochgeschlossene Dirndl. Besonders beliebt sind Modelle mit Stehkragen oder Blusen mit kleinen Rüschen, die dem Look eine verspielte Note verleihen. Ein weiterer Trend: Dirndl mit Herz-Ausschnitt – feminin und zeitlos.

Das klassische Dirndl bleibt weiterhin im Fokus, aber moderne Varianten mit schlichteren Linien und längeren Röcken setzen sich durch. Midi-Längen, die bis knapp über das Knie oder zur Wade reichen, sind 2024 besonders angesagt.

Für alle, die es lieber kürzer mögen: Mini-Dirndl sind zwar nach wie vor zu sehen, aber der Fokus liegt klar auf der Midi-Variante. Diese Länge ist nicht nur traditioneller, sondern auch praktischer – damit kann man bequem im Festzelt tanzen, ohne sich ständig am Rock zupfen zu müssen.

Die Dirndlbluse: Mehr als nur ein Accessoire

Ein weiteres Highlight 2024: die Dirndlbluse. Hier sind hochgeschlossene Blusen total im Trend. Vor allem Spitzenblusen stehen hoch im Kurs – zarte, florale Muster verleihen dem gesamten Outfit eine romantische Note. Aber auch schlichte, einfarbige Blusen aus Baumwolle oder Leinen sind absolut angesagt. Sie bieten eine tolle Alternative für alle, die es lieber etwas minimalistischer mögen.

Wichtig ist: Die Bluse sollte immer gut zum Dirndl passen. Eine Spitzenbluse sieht besonders schön zu einem schlichten Dirndl aus, während eine Baumwollbluse perfekt mit einem opulenteren Dirndl harmoniert. 2024 dürfen die Ärmel gerne etwas länger sein. Modelle mit Puffärmeln oder dreiviertellangen Ärmeln sind besonders gefragt.

Die Schürze: Das i-Tüpfelchen

Bei einem kompletten Wiesn-Outfit darf die Dirndlschürze nicht fehlen – sie ist das Herzstück des gesamten Trachtenlooks. Samt und Seide sind die Materialien der Stunde, vor allem für diejenigen, die ihren Look etwas edler gestalten möchten. Aber auch transparente Schürzen, oft mit feinen Stickereien verziert, sind absolute Hingucker. Diese verleihen dem Dirndl einen modernen, fast schon extravaganten Touch.

Die Schürze muss nicht mehr unbedingt Ton-in-Ton mit dem Dirndl sein. Kontraste sind erlaubt – eine schimmernde Schürze in Silber oder Gold kann dem Wiesn-Outfit den letzten Schliff geben.

An dieser Stelle ein wichtiger Tipp für alle Wiesn-Neulinge: Unbedingt darauf achten, wie man die Schleife bindet. Links gebunden bedeutet Single und offen für neue Bekanntschaften. Rechts heißt vergeben.

Gibt es das perfekte Dirndl für die Wiesn 2024?

Egal, ob ein traditionelles Dirndl mit hochgeschlossenem Kragen und langer Schürze oder moderne Details wie Spitzenblusen und Samtschürzen: Das Wichtigste beim Oktoberfest-Look ist, dass man sich in der Tracht wohlfühlt. Auch Secondhand-Dirndl erleben einen Boom – sie sind nicht nur nachhaltig, sondern oft echte Unikate.