Nur Mark Keller ist save Discofox-Marathon bei „Let’s Dance“: Heute fliegen zwei Paare

Alle anderen müssen bibbern: Mark Keller ist save. (jök/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 15:17 Uhr

Nach dem Partnertausch der vergangenen Woche finden in der neuen Ausgabe wieder die angestammten Tanzpaare zusammen. Beim beliebten Discofox-Marathon geht es auf dem glatten Parkett nicht nur um den Titel des "Discofox-Meisters". Für zwei Paare ist am Ende der heutigen Abstimmung definitiv Schluss.

Aus "Let's Dance" wird wieder "Let's Discofox". In der siebten Show (19. April, 20:15 Uhr bei RTL oder bei RTL+) messen sich die verbliebenen neun Tanzpaare wieder im Rhythmus des beliebten Partytanzes. Im traditionellen Discofox-Marathon suchen sie aber nicht nur ihren Discofox-Meister. Nach dem Motto "Fox oder flieg" heißt es für zwei Paare am Ende der Show definitiv auch: "Ihr habt ausgetanzt."

Einzeltänze vor Fox-Marathon

Nach dem aufregenden Partnertausch in der vergangenen Ausgabe finden sich heute alle Promis wieder in den Armen ihrer gewohnten Tanzpartnerinnen und -partner wieder. Ehe es in die Fox-Runde geht, legen die neun Paarungen spektakuläre Einzeltänze aufs Parkett.

Gespannt sein dürfen alle "Let's Dance"-Fans dabei zum Beispiel auf die emotionalen Contemporaries von Tony Bauer (28) und Anastasia Stan (26) oder Ann-Kathrin Bendixen (24) und Valentin Lusin (37). Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36) warten hingegen mit einer Rumba auf, während Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) mit ihrer Samba wieder um den Sieg kämpften dürften.

Ende der Reise für zwei Paare

Im anschließenden Tanz-Marathon sind zu den ebenso eingängigen wie mitreißenden Discofox-Rhythmen vor allem Kreativität und Ausdauer gefragt. Runde für Runde gilt es, die Jury zu überzeugen und nicht vorzeitig aussortiert zu werden. Mit glühenden Sohlen duellieren sich die Paare um den offiziellen Titel des "Let's Dance"-Discofox-Meisters.

Dabei wissen sie aber auch: Da in der vergangenen Woche niemand gehen musste, ist heute gleich für zwei Paare die aufregende "Let's Dance"-Reise zu Ende. Einzig Schauspieler und Sänger Mark Keller (58) kann dem heutigen Wettbewerb ganz entspannt entgegenblicken. Durch seinen Sieg in der vergangenen Woche ist er heute gesaved. Für alle übrigen Promis und Paare heißt es heute: alles geben und Feuer frei beim "Eins-zwei-tap-eins-zwei-tap!"