Neue "Star Wars"-Serie ab Juni Disney+ kündigt Startdatum von „The Acolyte“ an

Dreharbeiten zu "The Acolyte": Die Serie startet im Juni auf Disney+. (mia/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 21:01 Uhr

Die "Star Wars"-Serie "The Acolyte" steht in den Startlöchern. Die Neugier wird von Disney+ mit einem blutigen Lichtschwert-Bild geschürt. Dunkle Mächte ziehen auf - und das Startdatum ist jetzt auch bekannt.

Das Startdatum für die "Star Wars"-Serie "The Acolyte" auf Disney+ steht fest. Die Serie wird ab dem 4. Juni über den Streaming-Dienst zu sehen sein, wie Disney+ und Star Wars auf ihren offiziellen Instagram-Accounts enthüllten.

Dazu posteten sie ein Bild, das eine blutige Show verspricht: "In einem Zeitalter des Lichts erhebt sich eine Dunkelheit", steht auf dem Bild geschrieben. Dazu ist ein Lichtschwert zu sehen, das statt Licht eine Blutspur zeigt. Der erste Trailer, auch das kündigt der Post an, soll am morgigen Dienstag (19.3.) veröffentlicht werden.

Wie schon bekannt war, spielt die Agenten- und Mystery-Show von "Matrjoschka"-Macherin Leslye Headland (44) vor den Ereignissen der "Star Wars"-Filme. In der Serie spielen unter anderem mit: Amandla Stenberg (25), Lee Jung-Jae (51), Manny Jacinto (36), Dafne Keen (19), Charlie Barnett (36), Jodie Turner-Smith (37), Rebecca Henderson (43), Dean-Charles Chapman (26), Joonas Suotamo (37) und Carrie-Anne Moss (56).

"The Acolyte": Die letzten Tage der Hohen Republik

Die Dreharbeiten für die Serie starteten im November 2022. Von Disney+ wurde die Handlung damals mit den Worten zusammengefasst: "'The Acolyte' ist ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in den letzten Tagen der Hohen Republik in eine Galaxie voller dunkler Geheimnisse und aufkommender Mächte der dunklen Seite entführt. Ein ehemaliger Padawan trifft sich wieder mit seinem Jedi-Meister, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Mächte, mit denen sie konfrontiert werden, sind finsterer, als sie je erwartet hätten."

"The Acolyte" ist die neueste "Star Wars"-Serie von Disney+, aber lange nicht die einzige. Der Streamer hat bereits Serien wie "Obi-Wan Kenobi", "Andor", "Ahsoka" und "The Book of Boba Fett" veröffentlicht. Die Dreharbeiten zu Staffel 2 von "Andor" wurden kürzlich abgeschlossen. Disney+ ist auch die Heimat der Erfolgsserie "The Mandalorian", die bereits drei Staffeln umfasst und demnächst mit einem Film in Produktion geht. Die ebenfalls neue Show "Skeleton Crew" wartet aktuell noch auf einen Veröffentlichungstermin.