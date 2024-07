Auf den Kanalinseln ist König Charles III. mit neuen Bewohnern für eine Farm auf seinem Landsitz Highgrove überrascht worden. Als Geschenk erhielt er sieben junge Kühe aus den besten Herden von Jersey.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) absolvieren derzeit einen Besuch auf den Kanalinseln. Am 15. Juli war das britische Monarchen-Paar zu Gast auf der Insel Jersey. Dort amüsierten sich die beiden offenbar tierisch – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie unter anderem die britische BBC berichtet, bekam Charles anlässlich seines Besuchs sieben junge Kühe geschenkt. Die Kühe, die "einen hervorragenden Querschnitt durch die Zucht der führenden Herden in Jersey darstellen", werden auf der "Home Farm" auf Charles' Landsitz Highgrove ein neues Zuhause finden, wie Royal-Expertin Emily Ferguson auf X berichtet.

King Charles has been gifted seven heifers, which represent an outstanding cross-section of breeding from the leading herds in Jersey.

They’re going to ‘Home Farm’ which forms part of the Highgrove Estate pic.twitter.com/r41m3nFRXR

