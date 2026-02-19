Stars Djamila Rowe verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen

Djamila Rowe - Juni 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat ihre Beauty-OP rückgängig machen lassen.

Djamila Rowe hat sich von ihren XXL-Lippen getrennt.

Über 20 Jahre lang war der auffällige Schmollmund das Markenzeichen der Ex-Dschungelkönigin. Nun hat sich die 58-Jährige zu einer radikalen Entscheidung durchgerungen: Sie ließ sich die Hyaluron-Füllung mit insgesamt acht Spritzen aus ihren Lippen entfernen. In einer neuen Folge der TV-Show ‚Dr. Rick Dr. Nick‘ zeigte Djamila anschließend das Ergebnis. Besonders zufrieden wirkte sie allerdings nicht.

„Ich habe das Gefühl, sie sind wie zwei ausgetrocknete Rosinen jetzt, meine Lippen“, klagte die Reality-TV-Darstellerin. „Sie sind auch sehr trocken, ich musste sie extrem pflegen in den letzten Tagen.“ Nun muss sie sich erst einmal an ihren deutlich schmaleren Mund gewöhnen. Die Umstellung fällt Djamila alles andere als leicht. „So fühle ich mich jetzt gerade gar nicht wohl. Ich fühle mich schrecklich, schrecklich alt“, gestand sie.

Die Fans und Djamila Promi-Kollegen reagierten dagegen positiv. Schauspielerin Claudelle Deckert schwärmte auf Instagram: „Du siehst großartig aus. So viel besser.“ Dschungelcamp-Kandidatin Simone Ballack wiederum schrieb: „Du siehst toll aus.“ Auch die Fans hinterließen Kommentare wie „Du siehst so viel besser und jünger aus“, „Gutes Ergebnis“ und „Das natürliche ist viel besser“.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die ehemalige ‚The 50‘-Teilnehmerin angekündigt, sich von ihrem „Schnabel“ zu trennen. Gegenüber ‚Bild‘ erklärte sie damals: „Mein Plan ist es, zu mehr Natürlichkeit zurückzukehren. Diese extrem vollen Lippen sollen ganz bald der Vergangenheit angehören.“ Sie wolle „nicht mehr so gespritzt und gemacht aussehen“, so Djamila.