Stars Djamila Rowe verrät ihren Beziehungsstatus

Djamila Rowe - Juni 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2025, 11:02 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, ob sie noch immer Single ist.

Djamila Rowe erzählt, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht.

Die Ex-Dschungelkönigin sorgte kürzlich mit ihrem neuen Karriereweg für Aufsehen: Sie ist auf den Plattformen OnlyFans und BestFans aktiv. Im Gespräch mit ‚Promiflash‘ plauderte die 58-Jährige nun über ihren Beziehungsstatus. „Ich bin immer noch Single. Das bleibt auch so“, erklärte sie.

Djamila weiß ihre Unabhängigkeit sehr zu schätzen – vor allem angesichts ihres neuen Jobs. „Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jemanden, den ich um Erlaubnis fragen müsste oder der damit nicht klarkommen würde… Ich lasse mir grundsätzlich nicht in mein Business reinreden“, betonte sie.

Der Reality-TV-Darstellerin ist bewusst, dass Dating in ihrem Alter herausfordernd sein kann. „Ja, find mal jetzt einen Partner. Ich bin 58 Jahre. Und dann sage ich: ‚Im Übrigen, ich mach‘ OnlyFans und BestFans.‘ Na, super schwierig“, sagte sie. Deshalb genieße sie es derzeit „viel mehr, Single zu sein, weil ich mich wirklich voll ausleben kann.“ Laut Djamila haben ihre Kinder verständnisvoll auf ihre OnlyFans-Karriere reagiert. Sie habe „natürlich“ mit ihrem Nachwuchs darüber gesprochen. „Mein Sohn ist 28, der ist erwachsen. Der findet das cool. Und meine Tochter ist 16, die akzeptiert das auch voll“, verriet sie.

Anfang des Jahres hatte sich die Visagistin deutlich über ihr Single-Dasein geäußert. „Lieber schaffe ich mir noch ein paar Hunde an, bevor mir ein Mann ins Haus kommt“, enthüllte sie gegenüber ‚Bild‘. Und weiter: „Ich will diesen Psycho-Stress nicht. Ich traue auch keinem Mann mehr. Die gehen heutzutage alle fremd.“