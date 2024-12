Am Wochenende machten Berichte über eine bald bevorstehende Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez die Runde. Die angeblich geheimen Pläne für ein Jawort in den Bergen von Colorado hat der Amazon-Gründer nun aber dementiert.

Jeff Bezos (60) wehrt sich gegen Berichte, dass er und Lauren Sánchez (55) zwischen den Feiertagen heiraten werden: "Nichts davon wird passieren."

Der Amazon-Gründer reagierte mit einem Social-Media-Posting auf X (früher Twitter) auf die ursprünglich von der britischen Zeitung "Daily Mail" verbreitete Nachricht. Es hatte geheißen, dass es geheime Pläne für eine 600 Millionen Dollar teure Hochzeit am 28. Dezember in Aspen gebe. Bezos betonte nun: "Außerdem ist das Ganze völlig falsch – nichts davon wird passieren." Dann teilte er noch seine Meinung zum Thema Fake News mit: "Das alte Sprichwort 'Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen' gilt heute mehr denn je. Heute können Lügen die GANZE Welt umrunden, bevor die Wahrheit ihre Hosen anziehen kann. Also seid vorsichtig da draußen, Leute, und seid nicht leichtgläubig."

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) December 22, 2024