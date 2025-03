Stars Nelly: Deshalb gab er Ashanti das Ja-Wort

Nelly - 2024 Baby2Baby Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 11:00 Uhr

Nelly sprach darüber, dass er Ashanti geheiratet habe, nachdem sie erfuhren, dass sie schwanger war.

Der 50-jährige Rapper hatte die 44-jährige ‚Foolish‘-Sängerin im Dezember 2023 geheiratet und erklärte, dass er sich schnell für die Hochzeit entschieden habe, weil sie zu diesem Zeitpunkt ihren Sohn erwartete.

Der Sänger erzählte in einem Interview im ‚The Bootleg Kev‘-Podcast: „Ich dachte mir: Hey, weißt du was? Lass uns die Hochzeit einfach durchziehen, da wir so viel unternehmen werden und alles so schnell geht.“ Ashanti und Nelly bestätigten ihre Hochzeit erst im Juni 2024 und die Musikerin brachte einen Monat später ihren Sohn KK zur Welt. Die Künstlerin erklärte in einem Gespräch mit ‚E! News‘: „Ich fühle mich großartig, unglaublich zufrieden und demütig. Mein Leben hat sich komplett zum Besseren gewendet. Ich fühle mich erfüllt, weißt du?“ Ashanti fügte hinzu, dass sie zunächst schockiert darüber gewesen sei, dass ihre Gefühle für Nelly zurückkehrten, da sie dachte, dass sie nach dem Ende ihrer ersten Beziehung „verschwunden“ seien.