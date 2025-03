Stars Kim Kardashian hat ihren Verlobungsring selbst bezahlt

Kim Kardashian - 2024 Kering For Women Dinner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2025, 09:00 Uhr

Kim Kardashian hat ihren Verlobungsring für die Hochzeit mit Kris Humphries größtenteils selbst bezahlt.

Die 44-jährige Reality-Queen trennte sich nur 72 Tage nach der Hochzeit im Oktober 2011 von dem NBA-Spieler. Den 18-Karat-Diamantring musste sie bei der Scheidung zwei Jahre später dennoch an ihren Ex abgeben. In der neuesten Folge der familieneigenen Reality-Show ‚The Kardashians‘ verriet Kim: „Ich habe ihn nicht behalten. Ich war schwanger mit North, weiterhin mit ihm verheiratet und damit ich mich von ihm scheiden lassen konnte, sagte er, ich solle ihm den Ring geben.“

Obwohl Humphries auf den Ring bestand, soll er ursprünglich nur „ein Fünftel“ des Preises bezahlt haben. Nach der Scheidung versteigerte der Basketballer den Ring für umgerechnet sage und schreibe 690.000 Euro. 2013 sagte ein Sprecher des Sportlers gegenüber ‚E! News‘ zu dem Thema: „Der Ring ist tatsächlich im Besitz von Kris, der ihn durch die Auflösung der Ehe erhielt.

2016 konnte Kim den Verlobungsring, den Kanye West ihr 2013 überreicht hatte, vor den Gangstern retten, die sie in ihrem Hotelzimmer in Paris überfallen hatten. Der Rapper hatte seinen Antrag ursprünglich mit einem 15-Karat-Diamanten gemacht und seiner Liebsten später einen 20-Karat-Ring übergeben. Das Original hatte Kim auf Anraten von Ye zuhause gelassen, weshalb nur der zweite Ring geklaut werden konnte.