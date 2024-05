Nach Kino-Besuch mit den Kindern Doch keine Krise? Ben Affleck und Jennifer Lopez zusammen gesichtet

Im Februar zeigten sich Ben Affleck und Jennifer Lopez noch vertraut bei einer Veranstaltung. Doch seit dem 30. März sah man sie nicht mehr zusammen - bis jetzt. (ae/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 12:52 Uhr

Nach fast zwei Monaten sind Jennifer Lopez und Ben Affleck wieder gemeinsam in Los Angeles gesehen worden. Dabei schenkten sie den Fotografen inmitten der Gerüchte um eine Trennung sogar ein breites Lachen. Ist an den Krisengerüchten etwa doch nichts dran?

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Sind Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) etwa schon längst wieder getrennt? Die Indizien: Seit dem 30. März sah man sie nicht mehr zusammen, zu mehreren Events kamen sie alleine, und zuletzt hieß es sogar, der Schauspieler sei vor Wochen aus der gemeinsamen Villa ausgezogen. Doch nun kann wohl vorsichtige Entwarnung gegeben werden: Zumindest verließ das Ehepaar am Sonntag gemeinsam eine Veranstaltung in Los Angeles – und strahlte dabei sogar Seite an Seite in die Kameras der Fotografen.

Video News

Eheringe wieder am Finger

"Bennifer", wie beide von ihren Fans liebevoll genannt werden, hatten eine Filmvorstellung im Aero Theater in Brentwood besucht – gemeinsam mit ihren Kindern und Afflecks Ex-Frau Jennifer Garner (52). Das Paar kam zwar getrennt zu der Veranstaltung, reiste dann aber gemeinsam ab. Auf Bildern, die unter anderem "Daily Mail" zeigt, ist zu sehen, wie sie nebeneinander und ins Gespräch vertieft zu einem Auto gehen, einsteigen und dann mit einem breiten Lächeln abfahren. Die Paparazzi bemerkten auch, dass der Schauspieler wieder seinen Ehering trug, nachdem er Freitag und Samstag ohne das Schmuckstück unterwegs war. Auch am Finger der Sängerin glänzte der Ehering, was deutlich zu sehen war, als sie ihren Mann und sein mittleres Kind Fin (15) bei ihrer Ankunft umarmte.

Während Affleck sich für ein legeres Outfit aus grauem T-Shirt, blauen Jeans und Turnschuhen entschieden hatte, sah Lopez elegant aus in einem braunen Mantel mit Blumenprint, einem beigen Rollkragenpullover und braunen Hosen.

Hochzeit im Sommer 2022

Das Hollywoodpaar war von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen und gab seiner Liebe 2021 eine neue Chance. Im Juli 2022 heirateten Lopez und Affleck in Las Vegas. Doch seitdem gab es immer wieder Schlagzeilen über eine mögliche Krise. Im Mai 2023 schien der Schauspieler wütend die Autotür hinter seiner Frau zuzuschlagen, was in den digitalen Medien für Aufruhr sorgte. In Jennifer Lopez kürzlich erschienenen Dokumentarfilm "The Greatest Love Story Never Told" beschrieb sie die Höhen und Tiefen der neu entfachten Romanze. Darin betonte sie auch, dass sich ihr Mann "unwohl" damit fühle, die Liebe öffentlich zur Schau zu stellen.

In den vergangenen Wochen hatte man das Paar nur getrennt gesehen: Sie erschien zur wichtigen Met Gala in New York ohne Affleck, er nahm alleine am Live-Event "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil. Dass er oft in einer Villa in Brentwood aus- und eingeht, soll aber einen harmlosen Grund haben: Er dreht derzeit dort "The Accountant 2", berichteten US-Medien.